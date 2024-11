Ståle Solbakken henter Martin Ødegaard inn i landslagstroppen – usikkert med spilletid

Landslagssjef Ståle Solbakken opplyser i en SMS til NTB at Ødegaard er på vei til Norge.

– Vi får se hvordan det blir. Ankelen, medisinerne og Martin avgjør dette, skriver Solbakken til NTB.

Norge møter Slovenia borte til torsdag. Deretter venter en hjemmekamp mot Kasakhstan søndag.

Ødegaards to måneder lange skadeavbrekk gjorde at Norges landslagskaptein ikke kom med i det opprinnelige uttaket. Da var Solbakkens beskjed at Ødegaard måtte vise seg fram i Arsenal først, og at det var Ødegaard selv som måtte si seg klar til å spille for Norge.

Det gjorde han først med innhoppet på overtid mot Inter i mesterligaen sist onsdag, og søndag spilte han hele kampen da Arsenal spilte 1-1 borte mot Chelsea i Premier League.

Der viste 25-åringen fra Drammen at han har trent seg fint opp igjen i skadefraværet, og han var en av Arsenals aller beste spillere. Ødegaard var aktiv og kreativ og spilte blant annet fram Gabriel Martinelli da han gjorde kampens første mål 15 minutter ut i 2. omgang.

Etter kampen var Ødegaard usikker på om det ble landslagsspill.

– Jeg vet ikke. Det er en diskusjon vi skal ta nå, sa Ødegaard til Sky Sports.

Den diskusjonen endte med at Ødegaard reiste til Norge mandag.