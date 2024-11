Ruud sjokkerer Alcaraz i ATP-sluttspillet – vant første sett

Nordmannen brøt til 3-1 før han tviholdt på ledelsen i det neste gamet. Da reddet han tre bruddballer og gikk opp i 4-1.

Deretter brøt han nok en gang før han servet hjem settet. Det var kun det andre settet Ruud har vunnet mot Alcaraz gjennom de fire foregående oppgjørene. Den 21 år gamle spanjolen sto med 4-0 i innbyrdes og 9-1 i sett.

Etter Roland-Garros (utslått i semifinalen) har det gått trått for Ruud. På ATP-touren står nordmannen med kun én seier på de siste sju kampene.

Alcaraz var mannen som snøt Ruud for 1.-plassen på verdensrankingen under US Open for over to år siden. De møttes i finalen av Grand Slam-turneringen.

ATP-sluttspillet er for de åtte spillerne som har tatt flest rankingpoeng gjennom sesongen. Unntaket denne gangen er Novak Djokovic som har meldt forfall på grunn av en skade.

Mandagens kamp er den første for Ruud. Senere venter oppgjør mot Andrej Rublev og Alexander Zverev.

