Tennisekspertens svar på Ruuds vonde formsvikt: – Nesten en ulempe å være så høyt ranket

– Det blir en ond sirkel. Du vinner ikke kamper fordi du ikke spiller nok kamper, og du spiller ikke nok kamper fordi du ikke vinner nok kamper, sier TV 2s tennisekspert Sverre Krogh Sundbø til NTB.

Fem måneder er gått siden et magevirus bød Ruud på trøbbel i Roland-Garros-semifinalen på rødgrusen i Paris. Etter det har Ruud trøblet stort i de individuelle turneringene på ATP-touren:

* Kun seks av 16 kamper har endt med seier. Det tilsvarer en seiersprosent på 37,5.

* I sju av elleve turneringer har nordmannen røket ut i første kamp.

* Kun 10 prosent av sesongens 3855 poeng har blitt plukket siden Roland-Garros.

* Samtlige av kampene mot topp 25 på verdensrankingen har endt med nederlag. Ruud har i tillegg tapt mot blant andre Fabio Fognini (94), Thiago Monteiro (85), Aleksandar Vukic (91) og Benjamin Bonzi (124).

* Ruuds skandinaviske rival Holger Rune har til sammenligning vunnet 23 av sine 34 kamper. Det tilsvarer en seiersprosent på 67,6.

– En dobbel negativ

– Hva tror du er årsaken til at formduppen har vært så dramatisk?

– Han røk ut av Roland-Garros med et magevirus i en kamp han egentlig styrte. Så starter han høstsesongen med en tung influensa, som gjør at han mister litt treningsgrunnlag og en del kilo. Hvis du har lyst på den dårligst mulige starten på en høstsesong, så er det å ikke være fysisk klar. I tillegg er hardcourten et vanskeligere grunnlag for Casper, forklarer Sundbø

– Da får du en dobbel negativ. Først taper du kamper fordi fysikken ikke er på plass, og når fysikken er på plass, fortsetter du å tape kamptrening, og så får du ikke kamptrening fordi du ikke vinner kamper, legger tenniskommentatoren til.

– Bortskjemt med Djokovic, Federer og Nadal

Ruud har vært rangert blant verdens ti beste tennisspillere sammenhengende siden mars i år. Dermed har han hatt walkover i 1. runde i flere turneringer, før antatt svakere motstand har ventet i påfølgende runde.

– Det er nesten en ulempe ved å være så høyt ranket som han er. Han har ikke hatt muligheten til å bryne seg på antatt bedre spillere i denne perioden. Det er ofte en måte å finne tilbake til formen. Da spiller du uten forventninger og press, sier Sundbø.

TV 2-kommentatoren påpeker at det er mye marginer i idretten.

– Vi lever i en medievirkelighet i Norge som ikke er vant til å følge tennis. Ethvert tap mot en lavere rangert spiller får overskriften «Fiasko». Det er en sport med utrolig små forskjeller. Veldig ofte er det to-tre poeng som skiller i en tenniskamp, sier han.

– Hvis du først mister selvtilliten i de nøkkelpoengene, så blir konsekvensene så enormt store. Det er vanlig i tennis. Vi er blitt bortskjemt med Nadal, Federer og Djokovic. Det er ikke som fotball, håndball eller langrenn, der de beste veldig ofte er best. I tennis er det oftere at man går på formdupper, legger Sundbø til.