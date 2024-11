Eventyrlig snuoperasjon da Ruben Amorim tok avskjed med Sporting

To sene danske scoringer sørget for at Sporting unngikk å gå på sesongens første nederlag i hovedtrener Amorims aller siste kamp før turen går til Old Trafford.

Oppgjøret mot Amorims gamleklubb Braga startet riktignok elendig. Ricardo Hortas måldobbel før pause sørget for 0-2 og at United-sjefen og hans elever hadde en uhyre vanskelig oppgave i annen omgang.

Den løste til gjengjeld Sporting-stjernene til tjue i stil.

Japanske Hidemasa Morita startet snuoperasjonen med reduseringen til 1-2 etter et snaut kvarters spill. Deretter måtte hjemmefansen vente til ni minutter gjensto før det smalt igjen.

Hjulmand-perle

Da hamret den danske kapteinen Morten Hjulmand på vakkert vis inn 2-2 fra distanse.

Minuttet før full tid var så snuoperasjonen fullendt. En annen dansk spiller, Conrad Harder, satte inn 3-2-målet som løftet hele arenaen og hjemmefansen til himmels.

Men Amorims gutter var ikke ferdige med det. Fire minutter på overtid satte samme Harder inn sitt andre mål på få minutter.

Dermed forlater Amorim Sporting som serieleder. Seks poeng skiller ned til andreplasserte Porto.

PA: Mangler arbeidstillatelse

Mandag reiser 39-åringen til England for å starte sitt nye kapittel på Old Trafford. Ifølge nyhetsbyrået PA skal imidlertid portugiseren fortsatt ikke ha fått arbeidstillatelse i England.

Denne må på plass før Amorim offisielt kan starte i jobben. Det skyldes at Storbritannia ikke lenger er en del av EU.

Amorims første kamp i trenerstolen på Old Trafford blir hjemme mot Ipswich 24. november.

United endte opp med å vinne tre av fire kamper under ledelse av Ruud van Nistelrooy, som har hatt hovedansvaret i klubben siden Erik ten Hag fikk sparken i slutten av oktober.

