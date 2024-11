Sportings svenske superspiss hylles: – En av verdens beste

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Hvis du scorer hattrick mot Manchester City, vil folk begynne å rangere deg blant de absolutt beste i verden. Vi kan begynne å kalle ham en av verdens beste angripere, sier Expressens fotballekspert Therese Strömberg.

Den 26 år gamle spissen har scoret 27 mål på 21 kamper for klubb og landslag denne sesongen. Angriperen har også notert seg for sju assist.

– Når man ser på målsnittet, er han der oppe. Men hvis man sammenligner med for eksempel (Kylian) Mbappé, mener jeg det er et nivå igjen å nå, sier Johan Elmander, ekspertkommentator i svenske Radiosporten.

Etter to mål mot Nacional og fire mot Estrela i den portugisiske ligaen markerte han seg for alvor på den største scenen tirsdag. Da ble det hattrick i 4-1-seieren over Manchester City.

– Det blir ikke større. Det burde få alle tvilere til å slutte å tvile. Argumentet fra tvilerne har vært at han bare leverer i den portugisiske ligaen. Nå har han vist at han kan levere mot den beste motstanden i Champions League. Så han er ekte vare, sier tidligere Premier League-spiller og Viasat-ekspert Johan Olsson.

Gyökeres' kontrakt med Sporting varer til sommeren 2028. Ifølge flere medier er utkjøpsklausulen på 100 millioner euro, men skal være lavere til sommeren.

Flere av de aller største klubbene er nevnt i samme åndedrag som den tidligere Coventry-spilleren.

– Det er lett å tenke på Manchester United ettersom hans trener (Rúben Amorim) skal dit. Han vet nøyaktig hvordan man skal utnytte Gyökeres på riktig måte, sier SVTs ekspert og tidligere Stabæk-spiller Daniel Nannskog.

Elmander mener Gyökeres passer bedre i Tyskland eller Spania enn England. Elmanders ekspertkollega Johan Olsson tenker stort:

– Manchester United er vel det åpenbare, men Real Madrid virker også som et alternativ, sier Olsson.

Gyökeres og Sporting Lisboa skal i aksjon mot Braga klokken 19.45 søndag kveld.

