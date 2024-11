Solskjær stiller seg bak Haaland-kritikken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det sier Solskjær i NRKs ferske fotballpodkast «Bakrommet» som publiseres mandag morgen.

Etter 1-5-tapet for Østerrike i nasjonsligaen i oktober spaserte Haaland rett forbi journalistene i intervjusonen. Flere eksperter var kritiske, og også landslagssjef Ståle Solbakken uttalte at han skjønner diskusjonen.

– Ta det neste ansvaret òg. Det regner jeg med at Erling klarer, sier Solskjær i podkasten.

– Martin Ødegaard stiller opp i tap, vinn, uavgjort, sol eller regn. Det må du som kaptein. Du er bare nødt til å gjøre det. Sånn er det når du er trener og ligger under 3-0. Da går du ikke og setter deg ned på benken. Du må bare stå der, dessverre. Du må bare stå der til kampen er ferdig, sier Solskjær, som trente Haaland i sin periode i Molde.

Haaland vikarierte som kaptein for Martin Ødegaard under forrige landslagssamling. Ødegaard har gjort comeback etter sitt skadeopphold, men var ikke i Solbakkens landslagstropp som ble tatt ut tidligere denne uken.

Solbakken åpnet for at Arsenal-kapteinen kan hentes inn på et senere tidspunkt.

Norge møter Slovenia og Kasakhstan i nasjonsligaen til uken.