Odd rykker ned fra Eliteserien etter 0-1-tap for Sandefjord

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Odd ligger sist i Eliteserien når to serierunder gjenstår, og luken opp til Haugesund på kvalifiseringsplassen er nå på sju poeng.

Kenneth Dokkens gutter har bare vunnet fem seriekamper i år, og siden juli har laget ligget under nedrykksstreken. Håpet var der før søndagens bortekamp mot Sandefjord, men det ble en vrien kamp for de hvitkledde.

Røykla banen

Torgeir Børven fikk en bra mulighet etter 21 minutter, men ble stoppet av Sandefjord-keeper Hugo Keto. Det var stort sett beholdningen for Odd i en sjansefattig første omgang.

Etter pause skulle det bli enda vanskeligere. Sandefjord spilte solid angrepsfotball etter 57 minutter, og Jakob Dunsby kom inn fra høyrekanten og spilte flatt inn mot Eman Markovic, som løp inn 1-0 for vertene.

En seier ville sikre at Sandefjord unngår direkte nedrykk fra Eliteserien, og scoringen skapte følelser hos hjemmefansen. Publikum sendte av gårde en rekke bluss som røykla hele banen i noen minutter etter målet til Markovic.

La til elleve minutter

Det kunne fort blitt 2-0 til Sandefjord etter 78 minutters spill, men Odd-keeper Kjetil Haug hentet fram en god beinparade da Dunsby tråklet seg gjennom Odd-forsvaret og avsluttet lavt.

Odd gjorde flere offensive bytter og kjempet desperat for scoring mot slutten, men lyktes ikke. På grunn av blussingen ble det lagt til hele elleve minutter.

Dermed gjenstår bare to eliteseriekamper for Børven & co. i denne omgang.

Sist Odd var nede i 1. divisjon var i 2008. Da rykket laget rett opp med 1.-plass i serien.

For Sandefjords del blir det fortsatt en intens kamp for å unngå 14.-plassen som gir kvalifisering om eliteseriespill i 2025.