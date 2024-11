Vålerenga-børsen: Solid avslutning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

MAGNUS SJØENG – 6: Får ganske lite å gjøre før pause. Er våken og redder fint når Sogndals Kristoffer Steinset kommer seg til en god mulighet for vertene midtveis i andre omgang. Holder nullen i årets siste kamp.

CHRISTIAN BORCHGREVINK – 6: Nest siste VIF-spiller på ledermålet når skuddet hans blokkeres før Brajanac scorer. God offensivt, og slipper unna med en fæl feilpasning som fører til en stor Sogndal-sjanse i andre omgang.

ALEKSANDER HAMMER KJELSEN – 5: Starter i favorittrollen som midtstopper. Har to-tre feilpasninger tidlig i kampen før han spiller seg opp og har god kontroll defensivt. Spiller med fin ro, gjør det enkelt og tar ansvar i midtforsvaret. Holder på å rote det til ved en anledning i andre omgang, men slipper med skrekken.

SEBASTIAN JARL – 6: Slår en glimrende crosser før 1-0-målet som setter i gang angrepet. Har ellers god kontroll bakover. Har ennå ikke tapt en seriekamp siden han kom til VIF i sommer. Ut etter 70 minutter.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD – 6: Får assist på Vålerengas andre scoring. Kombinerer fint med Hagen og Strand på venstresiden.

STIAN SJØVOLD THORSTENSEN – 6: Hans andre kamp fra start i serien. Glir fint inn på midtbanen til VIF, og viser at han har nivået inne. Involvert før både 1- og 2-0, og løser det aller meste godt i første omgang. Vender spillet flott like før Hagens scoring etter pause.

FIDEL BRICE AMBINA – 6: Mye involvert. Kommer seg forbi ledd, strør pasninger og er med høyt i banen. Scoret i forrige kamp, og er nær ny nettkjenning både én og to ganger i andre omgang. Ut etter 80 minutter.

ELIAS HAGEN – 6: Scoret et ellevilt mål mot Stabæk forrige bortekamp, og følger opp med en flott markkryper fem minutter etter pause i ettermiddag. Vender opp og prikker inn VIFs andre for kvelden.

JONES EL-ABDELLAOUI – 5: Involvert i angrepet før 1-0-målet, og tar med Sogndals venstreside på flere løpeturer. Godkjent kamp av årets unge spiller i Obosligaen. Ut etter 70 minutter.

MUAMER BRAJANAC – 6: Viser igjen at han har en enorm evne til å være der ballen dukker opp i feltet. Er kald og rolig når Borchgrevinks skudd går via en Sogndal-forsvarer og havner hos ham, før han sender VIF i ledelsen med en fin avslutning før det er spilt elleve minutter. Får en god sjanse til i andre omgang, men det ender med elleve mål på 14 seriekamper totalt for spissen i 2024. Bunnsolide tall! ut etter 70 minutter.

PETTER STRAND – 6: Kommer seg til en kjempesjanse tidlig etter pause, og setter opp Hagen på en ny, stor sjanse senere i andreomgangen. Fine detaljer i kombinasjonsspillet, og avslutter sesongen med en vakker assist til innbytter Obasi Onyebuchi som chipper inn sitt første Vålerenga-mål.

Mees Rijks, Obasi Onyebuchi, Nathan Fasika Idumba og Aaron Kiil Olsen spilte for lite til å bli vurdert.

