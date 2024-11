Zuccarello scoret da Minnesota Wild slo tilbake etter stortap

Åtte minutter ut i den andre perioden ekspederte nordmannen en glimrende pasning fra Kirill Kaprizov praktfullt i mål. Det var Zuccarellos sjette nettkjenning for sesongen.

Før nordmannens scoring hadde Zach Bogosian sendt Wild i ledelsen tidlig i åpningsperioden. Kort tid ut i annen periode trodde Joel Eriksson Ek at han hadde doblet gjestenes ledelse, men målet ble annullert for offside.

I stedet var det Sharks og Macklin Celebrini som kvitterte til 1-1.

Etter Zuccarellos 2-1-scoring fikk Wild nok et mål annullert for offside, men like før annen periode var over satte Matthew Boldy inn 3-1. I den siste perioden la Jonas Brodin på til 4-1 for gjestene fra Minnesota. Macklin Celebrini reduserte så til 4-2, før Boldy fastsatte resultatet til 5-2 like før slutt.

Wild tapte natt til onsdag hele 1-5 mot Los Angeles Kings. Før det sto Zuccarellos mannskap med sju seirer på åtte kamper.