Verdensener Sinner om dopingkontroversene før ATP-finalen: – Ikke en behagelig situasjon

– Vi vet fortsatt ingenting. Det er ikke en behagelig situasjon å være i, men vi er optimistiske, sa Sinner til pressen foran sesongfinalen i Torino.

Sinner avla tidligere i år to positive dopingprøver som viste lave nivåer av clostebol. Stoffet er et anabolt middel som står på dopinglisten.

Sinner ble midlertidig utestengt etter begge de positive prøvene, men anket suspensjonene og kunne dermed fortsette å spille turneringer. Dopingtestene ble tatt under Indian Wells-turneringen 10. mars og utenfor konkurranse åtte dager senere.

Tennisspilleren hevdet selv at han hadde fått stoffet i kroppen som resultat av smitte fra et medlem av støtteapparatet som hadde brukt en reseptfri spray mot et lite sår. Det dreide seg om en fysioterapeut som hadde hatt stoffet på hendene da han behandlet Sinner.

Tennisens integritetsbyrå (Itia) konkluderte med at vitenskapelige eksperter mente Sinners forklaring var troverdig.

28. september opplyste Det internasjonale antidopingbyrået (Wada) at det hadde anket saken til CAS. Wada ønsker at Sinner skal utestenges fra idretten i en periode på mellom ett og to år.

– Wada krever ikke at noen resultater skal strykes, bortsett fra det som allerede er besluttet av domstolen i første instans, skrev Wada.

Sinner har vært tennissportens ubestridte ener denne sesongen med hele sju titler, hvorav to av dem kom i Australian Open og US Open. Han vant i tillegg Masters-turneringene i Shanghai, Cincinnati og Miami. Italieneren sto over forrige ukes storturnering i Paris på grunn av et virus.

