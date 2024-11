VAR-sjefen tydelig tross Molde-sjefens kraftsalve: – Foten må ikke berøre linjen fysisk

Moen forteller til NTB at helgens omstridte situasjon har blitt evaluert.

– Det er ikke bilder som gir oss klart svar på at vurderingen til dommerteamet var feil. VAR-teamet mener at de ikke med sikkerhet kan si at foten ikke berører linjen i luften. Den er supermarginal. Det som mange ikke vet, er at foten ikke må berøre streken fysisk. Den kan også være i luften, sier Moen.

– Da blir det så marginalt. Vi hadde ingen bildebevis der og da, legger VAR-sjefen til.

Erling Moe var blant dem som reagerte sterkt på at det misbrukte straffesparket til Brynhildsen ble tatt om igjen. Molde-sjefen omtalte det blant annet som en «skandale».

– VAR-rommet har de samme bildene som vi har, og flere. Jeg snakket med dommerne, og de er 99,9 prosent sikker på at han er over streken, så er det de 0,1 som gjør at de ikke griper inn. Dette er hovedproblemet med VAR, sa Moe til TV 2.

– Det skjer altfor ofte. For meg blir det sånn at rettferdighetsfølelsen, som vi alle håpet på med VAR, den kommer ikke. Den er ikke der. De kan snakke om tall så mye de vil, vi er ikke dyktige nok, la blåtrøyenes sjef til.

Moen og resten av VAR-teamet har imidlertid et annet syn på utviklingen.

– Det er Erling Moes uttalelser, og det må han stå for. Vi sitter med en annen opplevelse, og vi føler at ting er på rett vei, sier han til NTB.

