Tysk fotballegende forsvarer Mbappé-vrakingen: – Han har ikke prestert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– For tiden leverer han ikke, sier den tidligere midtbanespilleren med 59 landskamper for Tyskland og som har vunnet titler med både Bayern München og Liverpool.

Hamann mener det er rimelig at Frankrikes landslagstrener Didier Deschamps ikke har funnet Real Madrid-stjernen god nok til nasjonsligakampene mot Israel og Italia senere i november.

Hamann er blitt en av Tysklands mest kjente fotballeksperter og er ikke kjent for å skjule sine meninger. Han mener at Kylian Mbappés formsvikt startet lenge før han ble Real Madrid-spiller i juli.

– Han presterte ikke i sine siste 12 måneder hos PSG heller, og han har heller ikke prestert for Frankrike, sier Hamann til Sky Sports, som også hevder at Mbappés formsvikt har gjort at også resten av Real Madrid-spillerne har prestert dårligere enn man kan forvente.

Kylian Mbappé var heller ikke med for Frankrike i oktoberkampene mot Israel og Belgia på grunn av en skade, som riktignok ikke hindre ham i å spille kamper for Real Madrid.

(©NTB)