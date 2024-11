Shaws skademareritt i Manchester United nærmer seg slutten – tilbake i trening

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser Manchester United i egne mediekanaler.

Venstrebacken har ikke vært på banen for klubben siden 2-1-seieren mot Luton i februar. 29-åringen var tilbake for England under sommerens EM, men pådro seg en ny skade før 2024/2025-sesongen ble sparket i gang.

Nå ser det ut til å lysne for Shaw. Venstrebacken er imidlertid ikke tilgjengelig til helgens oppgjør mot Leicester. Han skal i stedet jobbe med å bli klar til bortekampen mot Ipswich 24. november.

Shaws karriere på Old Trafford har vært preget av flere lange skadeavbrekk.

Også Tyrell Malacia nærmer seg et comeback etter halvannet år på sidelinjen. Nederlenderen har vært med på trening med resten av Manchester United-laget i flere uker.

