Ruud møter Alcaraz i ATP-sluttspillet – unngikk verdensener Sinner

Trekningen til sesongfinalen ble unnagjort i Torino torsdag. Ruud havnet i John Newcombe-gruppen.

Sinner og Alexander Zverev, som har plukket flest poeng denne sesongen, ble plassert i hver sin gruppe. Deretter ble Alcaraz og Daniil Medvedev fordelt i enten Zverev eller Sinners gruppe, før det samme var tilfelle for Ruud og Taylor Fritz. Alex de Minaur og Andrej Rublev fullbyrdet så hver sin gruppe.

I Torino skal spillerne i de to gruppene møte hverandre én gang, før de to beste tar seg til semifinale.

Ruud er inne i en tung periode på ATP-touren. 90 prosent av poengene nordmannen har plukket denne sesongen kom til og med Roland-Garros i juni, der han tok seg til semifinale. Siden har han kun tatt 420 poeng.

25-åringen fra Snarøya står med to titler på ATP-touren i år. De kom i Barcelona (ATP500) og Genève (ATP250).

For to år siden tok Ruud seg til finale i ATP-sluttspillet, der det ble tap for Novak Djokovic. Serberen har gått til topps de siste to årene, men uteblir fra årets utgave på grunn av en skade.

Også for tre år siden var Ruud med i Torino. Da røk han ut i semifinalen.

---

De to gruppene består dermed av:

John Newcombe: Zverev, Alcaraz, Ruud og Rublev

Ilie Nastase: Sinner, Medvedev, Fritz og De Minaur.

---