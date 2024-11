Absurd blemme av Mings da Brugge endte Aston Villas seiersrekke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed endte han også britenes seiersrekke. Før den fjerde ligarunden startet, toppet Villa tabellen med tre av tre seire.

Premier League-klubben henger likevel godt med og kjemper om en direkteplass til åttedelsfinalene.

Brugge står på sin side med to seire og to tap og ligger foreløpig et godt stykke nede på tabellen.

Vanaken satte inn kampens eneste mål på straffemerket etter at Tyrone Mings rotet det fullstendig til da han stoppet et utspill fra Emiliano Martínez med hånden.

Hugo Vetlesen ble byttet inn for Brugge i det 75. minutt og pådro seg gult kort tre minutter senere.

Sjakhtar Donetsk fikk også med seg tre viktige poeng med 2-1 «hjemme» over Young Boys. Det var ukrainernes første seier i mesterligaen denne sesongen.

Sveitserne står på sin side uten et eneste poeng og med en målforskjell på 1-11. Kampen ble spilt i Gelsenkirchen i Tyskland grunnet krigen i Ukraina.

