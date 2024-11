Solbakkens defensive hodepine – innrømmer tidsnød

Siden forrige landskamp, 1-5-tapet for Østerrike i Linz, er både førstekeeper Ørjan Nyland og midtstopperne Kristoffer Ajer og Andreas Hanche-Olsen blitt utilgjengelige med skader.

Leo Skiri Østigård er tilbake, mens det er åpent rundt den andre stopperplassen. Siden sist er Stian Gregersen og debutant Colin Rösler kommet inn i troppen.

– Vi må lage noen andre konstellasjoner og få det til å fungere fort. Vi har én trening, og det er tirsdag. Da kan vi heller ikke kjøre fullt tempo, siden spillerne kommer mandag. Så det må sitte fort, erkjenner Solbakken overfor NTB.

– Vi har noen muligheter, og de spillerne som kommer inn, er selvfølgelig sugne på å vise seg fram. Det er derfor de er her. Så jeg har et godt håp om at det kan gå bra.

Neppe Berge

Norge trenger to seirer for å ha en bra sjanse til å vinne nasjonsligagruppen foran Østerrike. Forsvarsutfordringene har foreløpig ikke fristet Solbakken til å flytte formsterke Sander Berge ned fra midtbane- til stopperplass.

– Det kan han være (et alternativ). Men det er først nå i dette gruppespillet jeg har sett den Sander Berge jeg har håpt å se. Jeg tror kanskje han gjorde sin beste Premier League-kamp gjennom tidene i går (Fulham – Brentford), og han leverte også meget høy kvalitet mot Slovenia sist. Nå har han mer autoritet og større selvtillit, og han viser mer lederskap. Så jeg har vondt for å flytte ham bort fra den posisjonen han har nå. For jeg tror han kan gjøre en kjempeforskjell for oss der, sier Solbakken og oppsummerer:

– Det er ikke utenkelig, men hvis jeg måtte ta avgjørelsen her og nå, hadde svaret blitt nei.

Norge møter Slovenia borte 14. november og Kasakhstan hjemme tre dager senere.

Mareritt

Etter en strålende kamp og 3-0-seier mot Slovenia fikk Solbakkens menn en marerittkveld mot Østerrike på forrige samling. Solbakken håper spillerne som var med på stortapet, har klart å riste det skikkelig av seg.

– Det var akkurat det vi ikke trengte etter å ha gjort to veldig gode kamper og så en OK første omgang i Østerrike. Jeg håper at de som hadde den vondeste opplevelsen der, David Møller Wolfe for eksempel … men han er sterk, jeg har snakket med ham og tekstet med ham. Han er klar og ser frisk ut. Og (Marcus) Holmgren Pedersen gjorde en god kamp for Torino i helgen, så jeg tror han har kommet seg igjen. Jeg tror vi skal overleve det, sier landslagssjefen.

Han har fått positivt nytt rundt Julian Ryerson, som trener for fullt med Borussia Dortmund og er aktuell på høyre back eller kant. Egil Selvik blir trolig norsk keeper, mens uttaket i forsvar ser slik ut:

Torbjørn Heggem, Stian Gregersen, Sondre Langås, Marcus Holmgren Pedersen, Julian Ryerson, Colin Rösler, David Møller Wolfe, Leo Skiri Østigård.









