McIlroy håper på løsning på golfkonflikten – peker på Trump og Musk

Lang tid har gått siden det først ble meldt om interesse av å slå sammen PGA med den omstridte LIV-touren. Men framskritt har latt vente på seg, noe grunnet det amerikanske justisdepartementet. De har ikke ønsket at Saudi-Arabia, som finansierer LIV-touren gjennom det statlige investeringsfondet PIF, skal inn i amerikansk golf.

McIlroy var i starten selv stor motstander av LIVs inntreden i golf, men siden har han trukket seg mer tilbake. Nordiren har den siste tiden uttalt at han ønsker en løsning.

Onsdag melder flere medier at Trump vinner valget og blir USAs 47. president. Det tror McIlroy kan føre med seg noe godt for golf. Trump er kjent som en svært ivrig golfer, og han eier flere luksusbaner under navnet «Trump National».

McIlroy peker samtidig på en av Trumps største støttespillere under valgkampen, Elon Musk.

– Han kan kanskje løse det. Han har Elon Musk, som jeg mener er den smarteste personen i verden, ved siden av seg. Vi kan kanskje få til noe om Musk involverer seg i tillegg, sa McIlroy på en pressekonferanse onsdag.

– Trump har et veldig godt forhold til Saudi-Arabia, og han elsker golf. Hvem vet? sa nordiren.

Han skal denne uken spille europatourturneringen i Abu Dhabi. Der stiller ikke Viktor Hovland, som trolig ikke spiller flere turneringer i 2024 som følge av en skade.