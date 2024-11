Eskås dømte Barcelona som vartet opp med ny målfest i mesterligaen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Barcelona tapte 1-2 for Monaco i første runde, men har siden scoret 14 mål i tre strake seierskamper. Robert Lewandowski scoret to av dem i Beograd. Raphinha noterte ett mål og to assist, mens Jules Koundé leverte assist på de tre siste målene.

Espen Eskås dømte kampen i Serbias hovedstad, der hjemmelaget også bidro til moroa med mål av Silas og Felicio Milson.

Barcelona har klatret til 6.-plass på mesterligatabellen, med bare den ubeseirede kvintetten Liverpool (12 poeng), Sporting Lisboa, Monaco, Brest og Inter (alle 10) foran seg.

Franske Brest vant 2-1 over Sparta på bortebane i Praha takket være scoring av Edmilson Fernandes og et selvmål av den finske tidligere Lillestrøm-spilleren Kaan Kairinen.

Markus Solbakken fikk et kort innhopp for Sparta, som reduserte på overtid.

Atalanta vant 2-0 borte mot Stuttgart med mål av Ademola Lookman og Nicolò Zaniolo og er sjette ubeseirede lag. Med to uavgjorte er Bergamo-laget på 9.-plass.

Salzburg tok sine tre første poeng med 3-1 over Feyenoord i Rotterdam. Dermed er Slovan Bratislava, Røde Stjerne, Young Boys, Sturm Graz og RB Leipzig eneste lag med null poeng etter halvspilt ligafase.

