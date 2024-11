Trenerpappaen målløs over Solbakkens Rösler-uttak: – Har gjort seg fortjent til det

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Malmö-spiller Rösler kommer inn i troppen som følge av at Solbakken har skader på forsvarsprofiler som Andreas Hanche-Olsen og Kristoffer Ajer.

24-åringen står uten landskamper så langt i karrieren, men har overbevist for klubblaget den siste tiden. Malmö ble nylig seriemester i Sverige.

Noen timer etter det norske landslagsuttaket tirsdag møtte pappa Uwe Rösler danske medier. Han er trener i AGF.

– Det er virkelig fantastisk. Det er ikke noe jeg hadde i tankene. Han har fortjent det, sa tyskeren om sønnens suksess ifølge Tipsbladet.

– Dette handler ikke om meg. Jeg ble målløs da jeg så det. Det er virkelig positivt, fortsatte den tidligere LSK-treneren.

Han understreket videre at sønnen har skapt sin egen karriere, og at det er hans fortjeneste at han nå får sjansen av på det norske landslaget.

Landslagssjef Solbakken skrøt av Malmö-proffen da han offentliggjorde listen med navn til de viktige nasjonsligaoppgjørene mot Slovenia og Kasakhstan.

– Colin er en ledertype som har hatt en fin utvikling det siste året, etter at han gikk fra Mjällby til Malmö. Han har spilt en del europeiske kamper nå og klart seg bra. Han er pasningssikker og har lederegenskaper. Han er ikke den raskeste, men skjuler det godt, lød beskrivelsen.

Norge møter Slovenia borte 14. november og Kasakhstan hjemme tre dager senere. Solbakkens menn trenger to seirer samt østerriksk poengtap for å vinne sin puljen.

