Toppet U21-lag møter Finland i kamp om EM-billett: – Et lag med X-faktor

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Der er det først bortekamp i Tampere 15. november, og 19. november er det hjemmekamp i Stavanger. Sammenlagtvinneren går til EM-sluttspillet i Slovakia i 2025.

Da U21-landslagstrener Jan Peder Jalland presenterte troppen tirsdag var spillere som Sverre Nypan fra Rosenborg, Nordjællands Sindre Walle Egeli og Benficas Andreas Schjelderup med.

– Finland er et veldig bra lag, og vi er forberedt på tette kamper. Vi må ikke undervurdere dem og er forberedt to jevne kamper. Det er en solid tropp, og vi har et lag med X-faktor, sa Jalland da laget ble presentert på Ullevaal stadion.

---

Dette er den norske troppen:

Keepere: Sander Tangvik (Rosenborg), Magnus Sjøeng (Vålerenga).

Utespillere: Leo Fuhr Hjelde (Sunderland), Robin Dahl Østrøm (Silkeborg), Tobias Guddal (Tromsø), Eivind Helland (Brann), Brage Skaret (Fredrikstad), Oliver Braude (Heerenveen), Fredrik Sjøvold (Bodø/Glimt), Fredrik Oppegård (PSV Eindhoven), Mathias Fjørtoft Løvik (Molde), Thelonious Aasgaard (Wigan), Isak Hansen-Aarøen (Werder Bremen), Kristian Malt Arnstad (Anderlecht), Sverre Nypan (Rosenborg), Sindre Walle Egeli (Nordsjælland), Joel Mvuka (Lorient), Marius Broholm (Rosenborg), Sondre Ørjasæter (Sarpsborg 08), Andreas Schjelderup (Benfica), Seedy Jatta (Sturm Graz), Lasse Nordås (Tromsø).

---