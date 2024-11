Stor undersøkelse: Manchester United-fansen vil forlate Old Trafford

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Resultatene av undersøkelsen ble lagt fram tirsdag. 50.000 sesongkortinnehavere, klubbmedlemmer og andre har deltatt.

52 prosent gir uttrykk for at de foretrekker planen om et nytt stadionanlegg, mens 31 prosent stiller seg bak å restaurere en av de mest ikoniske arenaene i internasjonal fotball.

De 17 prosent siste er usikre i spørsmålet.

United-nabo Manchester City forlot ærverdige Maine Road i 2003 for å flytte inn i splitter nye City of Manchester Stadium. En annen Premier League-klubb, Liverpool, har på sin side valgt å bygge om Anfield.

United offentliggjorde i september arkitekttegninger av et potensielt nytt Old Trafford-anlegg. Samtidig ble det skissert en restaurering av klubbens nåværende stadion kan være del av et større utviklingsprosjekt i det aktuelle området.

En arbeidsgruppe ved navn Old Trafford Regeneration Task Force ble nedsatt allerede i mars i år. Den ledes av presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet, Sebastian Coe.

Ifølge rapportene skal gruppen ha mest fokus på diskusjoner om å bygge et nytt stadion med kapasitet til 100.000 tilskuere, framfor å gjøre om på dagens Old Trafford.

Arenaen med plass til 74.310 publikummere har vært Uniteds hjem siden 1910.

Avisen Daily Telegraph har rapportert at en endelig beslutning om hvilket alternativ som skal velges sannsynligvis vil bli tatt i første halvdel av 2025.

United-deleier Jim Ratcliffe uttalte i februar at prosjektet med et nytt stadion trolig vil koste 2 milliarder pund, nærmere 28,3 milliarder kroner.

Den britiske milliardæren tror Uniteds eventuelle nye arena vil kunne være en konkurrent til Wembley nord i England.

