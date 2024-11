Minnesota Wild kjempet seg til hjemmeseier mot Toronto

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vertskapet i Minnesota fikk en grei start på kampen da Ryan Hartmann sørget for 1–0 halvveis i den første perioden. Et snaut minutt før pause utlignet William Nylander i overtallsspill for Maple Leafs.

Deretter fulgte to målløse perioder, og da tredje periode var slutt sto det fortsatt 1–1.

Dermed gikk kampen til forlengning. Deretter tok det drøyt to minutter før Matt Boldy avgjorde for Wild og fastsatte sluttresultatet til 2–1.

Det ble verken scoring eller assist på norske Mats Zuccarello, som måtte gå av banen etter nesten 20 minutters spill uten å ha sikret seg noen nye målpoeng.

Lilleberg ikke i troppen

Emil Lilleberg var ikke i kamptroppen da Tampa Bay Lightning møtte Winnipeg Jets på bortebane i NHL søndag. Kampen endte med 4-7-tap.

Lilleberg konkurrerer først og fremst med Nick Perbix om spilletid, og søndag var det sistnevnte som fikk tillit. Perbix var på isen ved de to første baklengsmålene og hadde skyld i det første med en pasning rett til motspiller.

Lightning fikk en ypperlig start da Brandon Hagel og Brayden Point ordnet 2-0-ledelse etter halvspilt første periode, men hjemmelaget vendte til 3-2-ledelse.

Lightning utlignet både til 3-3 og 4-4, men Jets scoret kampens tre siste mål.

Lightning er nummer to i sin avdeling i NHL, med bare delstatsrivalen Florida Panthers foran seg. Lilleberg har vært med i ni av tolv kamper så langt.