Reiten-scoring da Chelsea knuste Everton

Reiten viste sine kvaliteter da hun på overtid i første omgang snek seg inn bak ryggen på Issy Hobson for å møte et innlegg fra Sjoeke Nüsken. Hun måtte kaste seg for å nå ballen ved lengste stolpe, men traff perfekt så den føk inn ved stolpen før keeper Courtney Brosnan nådde fram.

Aggie Beever-Jones nikket inn ledermålet på innlegg fra Kadeisha Buchanan før kvarteret var spilt på Goodison Park. Reiten var nær et drømmemål da hun i det 42. minutt elegant tok ned et framspill fra Nüsken og knallet ballen centimeter utenfor nærmeste kryss, men sekunder senere vant Erin Cuthbert ballen fra en motspiller ved 16-meterstreken og gjorde 2-0.

I slutten av 2. omgang scoret Wieke Kaptein (etter et smart overhopp av Reiten) og Ashleigh Lawrence.

Manchester City topper tabellen ett poeng foran Chelsea etter sin 3-0-seier over Crystal Palace, men Chelsea har spilt en kamp mindre og er eneste lag uten poengtap.

Guro Bergsvand spilte hele kampen da Brighton slo Leicester 1-0, og laget fra sørkysten er på en overraskende 3.-plass.

Manchester United og Arsenal er nummer fire og fem etter at de spilte 1-1 søndag. Celin Bizet Ildhusøy, Elisabeth Terland og Lisa Naalsund startet for United, Frida Maanum for Arsenal.

