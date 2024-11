Sjekk Lyn-børsen etter bortetapet for Åsane

ALEXANDER PEDERSEN – 4. Litt på halvdistanse rundt kvarteret, da Åsane kom seg til en stor mulighet. Kan ikke lastes for noen av scoringene, og gjør jobben sin i feltet godt. Leverer et par gode redninger.

JØRGEN SJØL – 4. Glimrende innlegg til Bjørntvedt Olsen, veldig innbydende for en heading i mål. Burde vært tettere oppi innlegget som kom inn før utligningen.

WILLIAM SELL – 4. Fikk aldri tak på Åsanes hat trick-helt, og ble lokket opp på den tredje scoringen, før veggspillet kom og da ble kapteinen fraløpt.

DANIEL SCHNEIDER – 3. Falt for langt inn, og klarte ikke å støte opp da utligningen kom. Også involvert i det andre baklengsmålet, da stikkeren kom inn bak ryggen hans. Slet både han og Sell med å plukke opp Åsanes spisser. Ut med litt under en halvtime igjen.

HERMAN SOLBERG NILSEN – 4. Slet også han med å komme til det helt store offensivt, og klarte ikke å hindre Åsanes kombinasjoner ut på kant og inn igjen i banen. Tente en gnist med reduseringen.

ERON ISUFI – 3. 17-åringen har fått noen sjanser til å vise seg fram i det siste, men klarte ikke det borte mot Åsane. Spilte på det trygge defensivt, og lite involvert offensivt. Nokså usynlig før han ble tatt av ti minutter etter pause.

JULIUS SKAUG – 4. Løp mye, og gjorde grovjobben på midten, men fikk aldri helt tak på det. Det ble et rom mellom forsvaret og midtbanen, der Åsane klarte å kombinere seg til flere sjanser og skudd. Ut ti minutter før slutt.

MALVIN INGEBRIGTSEN – 4. Stort sett trygg i paningsspillet, og brøt et par baller på midten. Hadde et godt skuddforsøket rundt halvtimen, men burde vært sterkere i duell med Sebastian Haugland på utligningsmålet.

ANDERS BJØRNTVEDT OLSEN – 5. Glimrende heading på kampen første mål. Kontant ned i hjørnet, utagbart for keeper. Også fin målgivende pasning på 3-2-scoringen. Er ellers en trusel på kanten, og legger ned enormt med meter.

MATHIAS JOHANSEN – 4. Har scoret i de to siste kampene, og var nære på her også før halvtimen. Kombinerte fint, og plukket opp ballen før Lyns ledermål. Kom seg til et skudd eller to, men slet med å skape det helt store og ble byttet ut i trippelbyttet.

JACOB HANSTAD – 3. Ingen stor kamp fra bursdagsbarnet som fyller 22 år i dag. Lite involvert før pause, da han knapt var borti ballen. Hevet seg ikke voldsomt etter pausen, og ble fortjent bytta ut med 25 minutter igjen å spille.

SALIM LAGZHAOUI – 5. Kom inn ti minutter ut i den andre omgangen for Isufi. Har en helt annen trygghet og ro i spillet, og fikk satt opp flere kombinasjoner og skutt litt fart i Lyn-laget. Hadde corneren som ga 3-2-målet.

Andreas Hellum, Mame Niang, Massire Sylla, Ole Breistøl spilte for lite til å bli vurdert.

