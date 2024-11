Henrik Bjørdal med sin første pokal: - Trodde akillesen røk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Han serverte den målgivende til årets siste scoring fra Vålerenga menns side, han var overalt på banen før han plutselig ble liggende, kjente på store smerter før han måtte hjelpes av banen av tre mann.

Var det en ny alvorlig kneskade?

– Nei da, men min første reaksjon var at akillesen hadde røket. Da ble jeg bekymret. Det var jo ingen takling, ikke noe støt. Men da jeg fikk undersøkt det inne i garderoben, ble jeg lettet, sier han.

Start berget plassen

Lettet var resten av laget også selv om årets siste hjemmekamp bare endte med poengdeling og 1–1 mot Start. Det resultatet førte til at Start reddet plassen. Fidel Ambina scoret VIFs mål rett etter pause.

– Jeg så han komme bakfra og hadde åpning i feltet, sier Bjørdal.

Vålerenga hadde rykket opp for lengst, men det var først lørdag kveld de fikk de synlige bevisene for det. Noe så sjeldent som en pokal for å ha vunnet OBOS-ligaen 2024.

– Det er den første pokalen jeg har fått som voksen spiller, så den får jeg ta med meg, sier Bjørdal.

Men som spiller i barnefotballen har han noen pokaler i beltet.

Lyn kan slå følge

Vålerenga rykker opp sammen med Bryne, så vil høsten vise om det blir to eller tre Oslolag i Eliteserien neste år. Lyn har spilt seg til kvalifisering.

– Vi gleder oss til neste år, men ønsker å avslutte sesongen ordentlig. Det er jo alltid gøy å vinne fotballkamper. Her får vi ikke fart nok i spillet til å skape mange nok sjanser selv om vi har veldig mye ballinnehav, sier Henrik Bjørdal.

Trener Geir Bakke var innom det samme.

– Vi må opp et nivå til neste år, men den jobben har vi allerede begynt på, sier Bakke til Dagsavisen.

Vålerenga avslutter borte mot et Sogndal-lag, som med sin over Kongsvinger lørdag, berget plassen i neste års OBOS-liga.

