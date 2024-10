Mener opprykket betyr alt for klubben: – Nå går jeg for 300 kamper

Grei sikret opprykket til 3. divisjon da de knuste Lambertseter 5-0 tirsdag. Etter en 1. omgang uten uttelling, fikk de hull på byllen i 2. omgang og scoret fem mål. Dermed rykket de opp, poenget foran Heming.

– Vi gjør en veldig bra kamp fra start til slutt. Vi sliter med uttellingen fra starten av, men går i strupen på dem fra start av i 2. omgang og får tre raske mål. Da er det kjørt. Også er det viktig for mentaliteten i laget at vi ikke slipper inn på slutten, sier trener Espen Haug.

– Hva legger du i det?

– I det store og hele hadde ikke et mål imot hatt noe å si, men det har litt å si at vi er såpass tøffe i den defensive jobbingen, selv om vi leder med fem mål. Det er nok det vi må utvikle mest, sier han og fortsetter:

– Det er helt nydelig med opprykk. Det er første året mitt her, og jeg er veldig imponert over basisteknikk og mentaliteten til flere av spillerne. Man tenker at 4. divisjon er bredde og alt det der, men disse gutta er proffe i hvordan de opptrer. Jeg er veldig godt fornøyd med hele sesongen.

Les flere saker om lokalfotballen

Ibba-effekten

Ibba Laajab spilte så sent som i juni i OBOS-ligaen for Lyn, men har trappet ned og spilt for Grei i høst. Der har han notert seg for fire mål på åtte kamper, deriblant viktige scoringer i seirene over Asker 2 (2-1) og Follo 2 (3-2).

– Jeg vet ikke om det er Ibba-effekten som sørget for opprykk. Det er et ungt og bra lag som kjemper på hele veien. Det er kult at det endte som det gjorde, sier han.

– Det er utrolig gøy. Bare se på gjengen. De er glade. Det er veldig fortjent at vi rykker opp.

Også Geirald Meyer har erfaring fra høyere nivåer. Han har spilt en årrekke i OBOS-ligaen for Grorud.

– Det er en lettelse når dommeren blåser av. Gutta har fortjent det. Alt i alt var vi best over hele året.

Les også: Sju magiske minutter sørget for Grei-opprykk (+)

– Heming pusta oss faen ikke i nakken

– Heming pusta dere litt ekstra i nakken i høst?

– Ja, vi måtte jo gjøre det litt ekstra spennende og avgjøre det på hjemmebane, i siste seriekamp, sier keeper Marcus Kristiansen.

– Heming har faen ikke pusta oss i nakken, kontrer Meyer med og roper og jubler.

Målvakt Kristiansen sto en god kamp og hadde flere solide redninger. Han kom til Grei i 2019 og sto i 3. divisjon for klubben i 2019, 2021 og 2022. I 2022 rykket de ned, og etter to år i 4. divisjon er han klar for spill på nivå fire igjen.

– Vi vinner bare ett poeng foran Heming, men jeg synes vi er det beste laget i avdelingen uansett. Vi gjorde det unødvendig spennende. Vi var ikke gode i de tre kampene før denne, men her var vi tilbake og vant fullt fortjent. Det er utrolig deilig, sier han.

Les også: Holmlia ønsker endring etter at opprykket glapp: – Det matcher ikke (+)

Bedre rustet for opprykk

– Hva tenker du om 3. divisjon nå?

– Jeg tror dette laget er bedre rustet for 3. divisjon enn de som var med i 2021. Vi har en bedre moral og alt, så det tror jeg blir veldig bra. Nå går jeg for 300 kamper i 3. divisjon.

– Hva betyr opprykket for Grei som klubb?

– Dette betyr alt. Det er masse unggutter som ikke har vært med på opprykk før og spill i 3. divisjon, så det er gøy både for dem og hele klubben. Jeg er skikkelig stolt!

Les også: Opprykk verdifullt på flere plan for Lyn: – Betyr mye for klubben (+)

Les også: Se bildene fra Lyn-rekruttenes opprykksfest på Manglerud (+)