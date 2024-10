Ler av dem som mener rettferdigheten seiret: – Grisestolt av gutta

FREDRIKSTAD STADION (Dagsavisen): KFUM Oslo var ett spark på ballen unna en historisk cupfinale, etter 120 «målløse» minutter i Fredrikstad. Til slutt endte det med tap på straffer, etter at Akinshola Akinyemi ble den andre av Kåffa-spillerne til å bomme etter at Mame Mor Ndiaye bommet på den første straffa.

– Det er blytungt å stå her nå. Det er bekmørkt å tape en semifinale i cupen på den måten her. Du drømmer selvsagt om å nå cupfinalen, og få spille på Ullevaal når du har kommet så nære, og vi er ett spark på ballen unna. Det hadde vært utrolig gøy, men det var ikke slik det ble, sier Johannes Moesgaard til Dagsavisen etter kampslutt.

– Ingen takler det bedre

Det ble som forventet tett og jevnt på Fredrikstad stadion, som det ofte blir da KFUM Oslo og Fredrikstad møtes. Det var Moesgaard og Kåffa forberedt på, men likevel ble det skapt fint lite fra Ekeberg-laget gjennom de 120 minuttene før straffespark-konkurransen.

– Vi var forberedt på at kampbildet kom til å bli som det ble. Sånn var det også da vi var her i seriekampen, men vi må klare å holde kvaliteten oppe i det vi gjør og skape sjanser ut av den kontrollen vi har på kampen i starten. Når vi spiller fremover i dag blir vi litt passive og da går ballen i stedet bakover, så vi klarer ikke å skape det helt store, sier han.

Dermed ble det straffekonk på Fredrikstad stadion. Der åpnet Mame Mor Ndiaye med å bomme for Kåffa, før keeper Emil Ødegaard reddet. Deretter gikk det slag i slag før Akinshola Akinyemi bommet på den avgjørende straffen. Etter kampen ønsket han ikke å snakke med pressen.

– Heldigvis er det to som bommer, og da er det litt lettere å løse det sammen. Shola har hatt et langt fotballliv, og jeg er utrolig glad for at han turte og var vilig til å stå fram og ta straffe. I straffekonk er det alltid noen som må bomme, da det er lagt opp til at noen skal bli syndebukk. Nå ble det Shola, men ingen tåler og takler det bedre enn han, sier Moesgaard og fortsetter:

– Et sånt øyeblikk vil sitte i hjertet ditt for alltid. Du vil være stolt av at du tørte å prøve, og at du var der når det gjaldt, men alltid litt lei deg for at det ikke gikk, forteller Moesgaard.

NM-semifinale i fotball for menn 2024: Fredrikstad - KFUM Oslo Akinshola Akinyemi ble syndebukken, da han bommet på den avgjørende straffen som gjorde at KFUM Oslo ikke nådde cupfinalen på Ullevaal (Thomas Andersen/NTB)

– Tightere enn det ser ut

Allerede før den avgjørelsen burde imidlertid kampen vært avgjort. På overtid av den første omgangen fikk Fredrikstad corner, som de til slutt fikk headet i mål. Kåffas Robin Rasch prøvde å redde på streken, og selv om TV-bildene viser at ballen var klart og tydelig inne, er det ikke VAR i cupen. Dermed var det ingen av dommer-teamet som fikk det med seg, og KFUM Oslo slapp regelrett unna et baklengsmål.

– Jeg ser at ballen kommer mot mål, og tenker at hvis jeg tar den med kroppen er det mye som kan skje, så jeg håpet egentlig bare at den ville dale tidsnok til at jeg kunne få den unna. Jeg følte at den var helt i grenseland, og det skal sies at vinkelen på TV får det til å se ut til at den er lenger inne enn den var. Det er nok tightere enn vi skulle tro, og linjedommeren blir nok hindret av at kroppen min er i veien, så siden det ikke ble mål er det jo en redning på strek. Uten at det spiller noen rolle nå, forteller Rasch til Dagsavisen.

Om kaptein Rasch er litt mer i tvil, så er ikke trener Johannes Moesgaard det.

– Jeg har bare sett reprisen på storskjermen, men for meg ser det ut som klink scoring. Så vi skal ikke være dårligere tapere enn å innrømme at vi egentlig kunne ha røket der siden vi ikke scoret selv, sier Moesgaard.

Stolt av spillerne

Selv om den situasjonen ikke ble avgjørende, var det flere som påpekte både før og underveis i kampen at Kåffa hadde flaks som i det hele tatt var med i cupen. FFKs Morten Bjørlo sa i pressesonen at KFUM Oslo hadde jukset seg til semifinalen, og mange på sosiale medier skrev at rettferdigheten seiret.

– Ut i fra kampen i dag var Fredrikstad marginalt bedre, og da har ikke jeg noe problem med å si at FFK fortjente å gå videre. Men at folk skal si at spillerne mine ikke fortjener å være her, det ler jeg av. Gutta har stått på de og kriget seg gjennom 120 minutter i Sogndal og 120 minutter mot Lysekloster. De har stått på, snudd kamper og spilt seg til semifinale. Så får vi i administrasjonen heller sørge for at det vi gjorde ikke skjer igjen. Det er sykt at vi ikke har et system som fanger opp det, og som tillater den type menneskelig feil, men legg det på oss, og ikke på gutta. Det fortjener de ikke, sier Moesgaard.

Fredrikstad-spiller Morten Bjørlo fyrte opp etter kampen med å hevde at Kåffa aldri burde vært i semifinalen, og at rettferdigheten seira. (Thomas Andersen/NTB)

Kåffa-treneren er rett og slett enormt stolt av det spillerne hans har prestert denne sesongen, og sier at de nå legger nok en stor opplevelse bak seg som de kan bygge på.

– Det er enormt stort for KFUM Oslo å bare spille en semifinale. Hadde det blitt cupfinale allerede i år, hadde det kanskje blitt for mye av det gode. Nå har vi i stedet lært oss noe nytt igjen, som gjør at vi er mentalt bedre rustet neste gang vi er i denne situasjonen. For vi ønsker jo å være med på dette igjen, forteller Moesgaard.

Rasch trolig ferdig for i år

Med én kamp mindre restitusjon enn FFK inn mot dagens kamp, og 120 minutter til i beina, er det nå bare tida og veien til neste kamp. Den er hjemme mot Sarpsborg på søndag klokka 17.00.

– Det blir en lang tur hjem nå, når klokka har passert midnatt og du kjører hjem med tap i bagasjen. Men vi skal på jobb igjen om tre dager vi, så vi har ingen tid å miste. Samtidig må vi ikke glemme å nyte det vi er med på. Noen dager har du det vondt, som i dag, mens andre dager hopper du av glede. Vi har kjent på mye glede denne sesongen her, og det må vi ikke glemme, selv om det er vondt nå, sier Moesgaard.

Blant dem som har det aller tyngst, er Akinyemi. Kaptein Rasch sier at de skal ta godt vare på stopperen, og at det raskt kommer nye treninger og kamper som både han og resten av laget kan bruke til å glemme dagens nederlag.

– Det er selvsagt litt tungt for han nå, som det kanskje kan bli noen dager. Men allerede til helga er det ny kamp, og det kommer alltid nye treninger og nye kamper, så dette er fort glemt. Jeg tror ikke det kommer til å bli noe problem for Shola, sier Rasch som trolig er ferdigspilt for sesongen.

– Jeg har slitt med en hanglete hamstring nå i et halvt år, så for meg nå fremover blir det å komme meg ned i styrkerommet for å bygge opp kroppen til neste år. Så for min del blir det nok å pakke snippesken og avslutte årets sesong, forteller han.

Kaptein Robin Rasch (ytterst til høyre) sier at de skal ta godt vare på Akinshola Akinyemi, som her får trøst fra lagkameratene etter straffebommen (Thomas Andersen/NTB)

