Klopp svarer på Red Bull-kritikken: – Vet ikke hva jeg kunne ha gjort annerledes

Det gjør han i den nyeste episoden av podkasten «Einfach mal Luppen» Toni Kroos har med sin bror Felix .

– Jeg har aldri fulgt Red Bull-historien så kritisk, men selv det kan man nesten ikke si, åpnet Klopp, gjengitt av Kronen Zeitung.

Det er bare et par uker siden at Klopps nye rolle ble offentliggjort. Trenerveteranen skal bistå med sin kunnskap, erfaring, nettverk og karisma. Det falt ikke i god jord for mange tyske fotballfans.

Mange tradisjonelle supportere ser på Red Bull som fienden etter at de pumpet penger inn i flere fotballklubber.

– Jeg ønsket ikke å tråkke på noen tær, absolutt ikke. Jeg elsker alle mine tidligere klubber. Jeg vet ikke engang hva jeg kunne ha gjort annerledes for at alle skulle ha vært fornøyde, sa Klopp.

– Jeg er over 50 år. Hvis jeg ikke klarer å håndtere det i dag, ville det vært litt for dumt. Men jeg tar meg retten til å si at det ikke er så viktig for meg, fortsatte han.

Etter ni år i Liverpool takket Klopp for seg i juni. Tidligere har han også ledet Borussia Dortmund og Mainz i Tyskland.

– Jeg kan ikke utrolig mye, men jeg forstår litt om fotball, sa Klopp spøkefullt og utdypet hva hans nye jobb går utpå:

– I utgangspunktet er jeg en rådgiver. En som forhåpentligvis kan komme med ro i forskjellige situasjoner og vurdere ting riktig i andre situasjoner. Jeg ønsker å jobbe sammen med trenerne.