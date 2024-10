Kåffas cupfinaledrøm knust etter straffedrama i Fredrikstad

FREDRIKSTAD STADION: For første gang i klubbens historie har KFUM Oslo spilt seg til semifinale i cupen, og var med det bare ett steg unna Ullevaal. Dagens oppgjør mot Fredrikstad er en kamp mange mener laget ikke skulle vært i, på grunn av bruken av en ikke-berettiget spiller tidligere i Norgesmesterskapet. Det endte med bot for Kåffas del, men de fikk spille videre, og tok tak i kampen fra start i Fredrikstad.

Kampene mellom lagene har hatt en tendens for å være tette og jevne, og med unntak av 1-4-oppgjøret på EKeberg tidlligere i sesongen, ender det som oftest uavgjort eller med knepne seiere. Lagene møttes for ikke lenge siden her på stadion, og den gangen endte det med 0-0.

Etter helgens nederlag mot Sandefjord, der Kåffa stilte ganske redusert, var alle mann inne fra start mot FFK. Det betød at en bleket Robin Rasch styrte laget fra midten og at Johannes Nunez igjen var inne på topp. Rasch brukte ikke mange minuttene på å ta styringen, da Kåffa trillet mye ball de første minuttene.

Les flere saker om KFUM Oslo her

Fredrikstad snytt for scoring

Fint lite skjedde den første halve omgangen, da FFK ga vekk hele initiativet det første kvarteret av kampen. Inn mot halvtimen ble det mer jevnt spillemessig, da også Fredrikstad begynte å trille ball, uten at det ble skapt noen større sjanser av den grunn. Et skudd hadde de, som gikk like utenfor.

Kåffa-assistent Thomas Holm sa før kamp at de hadde forberedt seg spesielt godt på FFKs dødballer, som de hadde identifisert som en trusel, og fem minutter før halvtimen fikk vi et prov på det. Da gikk Fallou Fall opp og banket en innoversvingt corner like over målet, i det som var kampens største sjanse til da.

Det siste kvarteret var det ikke mye som skjedde fra noen av lagene. Fredrikstad hadde et visst press rundt halvtimen, men det løste Kåffa greit. På overtid ble det voldsomt dramatisk, da Fredrikstad presset inn en scoring på corner, som verken dommer eller assistentdommer fikk med seg. Robin Rasch prøvde å redde ballen fra å gå over streken, men TV-bildene viser at hele ballen tydelig var over streken.

Les også: På gamle jaktmarker for å jakte historisk cupfinale: – Må finne det lille ekstra (+)

FFK nærmest scoring

Dermed startet vi andre omgang med en voldsom pipekonsert for dommer Kristoffer Hagenes og resten av trenerteamet, før kampen fortsatte i noenlunde samme spor. Fredrikstad hadde et lite overtak, uten å skape all verden, mens KFUM Oslo slet med å få til spesielt mye offensivt, men forsvarte seg bra.

Frem til kvarteret før slutt skjedde det ingen verdens ting, før Fredrikstad plutselig fikk en ny gigantisk mulighet. Patrick Robert Metcalfe slipper løs på høyrekanten og legger inn til Joanes Bjartalid som har godt med plass inne i Kåffa-boksen. Han slipper den videre til Morten Bjørlo, men lagets store stjerne bruker for lang tid på å skyte, og dermed går skuddforsøket fra like utenfor straffemerket i blokka.

Like før slutt var FFK farlige frempå igjen, da Daniel EId kom seg til avslutning på bakerste stolpe. Den ble blokkert på kloss hold av David Hickson og spratt tilbake i EId, men heldigvis for Kåffa spratt ballen utenfor stolpen. Flere sjanser ble det ikke, og dermed ble det som ventet ekstraomganger.

Les også: Sur keepertabbe gjorde at Kåffa tapte: – Vi kaster vekk poengene (+)

FFK videre på straffer

I det 96. minutt kom KFUM Oslos første målsjanse i kampen, da et innlegg i FFK-boksen endte med et ballen falt ned til Amin Nouri like utenfor straffefeltet. Veteranen dro til på direkten, men traff ikke ballen rent, og dermed skjenet den et par meter utenfor målet.

Fire minutter før slutt i den første ekstraomgangen fikk Fredrikstad nok en gyllen mulighet. Henrik Kjelsrud Johansen dempet ballen på straffemerket, men før han fikk skutt stjal lagkamerat Joannes Bjartalid skuddet, som gikk rett på keeper Emil Ødegaard. Til Johansens store frustrasjon.

På overtid av den andre ekstraomgangen fikk Simen Hestnes en enorm mulighet til å sende Kåffa til cupfinale, da han kom seg alene med keeper. Hestnes fintet fint vekk FFK-forsvaret, men vertenes keeper kom fint ut og blokkerte skuddforsøket til Hestnes. Dermed gikk det til straffespark.

Begge keeperne åpnet straffekonken med to tidlige redninger, før Akinshola Akinyemi bommet på den avgjørende straffen. Dermed er det Fredrikstad som skal til cupfinalen som spilles lørdag 7. desember. Motstander på Ullevaal er Molde.

Les også: Holmlia ønsker endring etter at opprykket glapp: – Det matcher ikke (+)

Les også: Opprykk verdifullt på flere plan for Lyn: – Betyr mye for klubben (+)

---

Kampfakta

Norgesmesterskapet menn, semifinale

Fredrikstad – KFUM Oslo 6-5 e. str (0-0, 0-0 e.e.o.)

Fredrikstad stadion

Straffekonk: 1-0 Morten Bjørlo. 1-1 Simen Hestnes. 2-1 Joannes Bjartalid. 2-2 Haitam Aleesami. 3-2 Brandur Olsen. 3-3 Sverre Sandal. 4-3 Simen Rafn. 4-4 Jiahnnes Nunez. 5-4 Julius Magnusson. 5-5 Obilor Okeke. 6-5 Jeppe Kjær.

Straffebom: Mame Mor Ndiaye, KFUM Oslo. Henrik Kjelsrud Johansen, Fredrikstad. Akinshola Akinyemi.

Gule kort: Fallou Fall, Joanes Bjartalid, Fredrikstad.

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding

KFUM Oslo (3-4-3): Emil Ødegaard – Ayoub Aleesami (Akinshola Akinyemi fra 117.), Momodou Lion Njie (Dadi Dodou Gaye fra 81.), Haitam Aleesami – AMin Nouri, Robin Rasch (Sverre Sandal fra 81.), Simen Hestnes, David Hickson – Moussa Njie (Mame Mor Ndiaye fra 88.), Johannes Nunez, Teodor Haltvik (Obilor Okeke fra 69.)

---