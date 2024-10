Besseberg kvitter seg med advokatene: – Ønsker friske øyne på saken

Det bekrefter advokatene overfor avisen.

– Han ønsker friske øyne på saken. Det tror jeg kan være klokt, sier Hjort til Dagbladet.

Ifølge avisen er det prosedyreadvokat Fredrik Berg som tar over etter Hjort og Toft Gimse. Han er oppført som eier og advokat i Fend Advokatfirma DA.

Besseberg ble i tingretten dømt til tre år og en måneds fengsel for grov korrupsjon fra tiden som sjef i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Økokrim vant fram på ni av ti punkter i tiltalen.

Besseberg har hele tiden nektet straffskyld og anket dommen på stedet.

For et par uker siden ble det kjent at korrupsjonssaken mot Besseberg skal opp på nytt i sin helhet i Borgarting lagmannsrett. Bessebergs advokater hadde argumentert for dette, mens aktoratet innstilte på en begrenset behandling av anken.

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett vil først komme opp i 2025. Da blir det en ny full runde med bevisføring.