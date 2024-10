Viaplay ga fra seg rettigheter til håndball-EM – skal dele mesterskapet med TV 2

Enigheten mellom kanalene innebærer blant annet at de skal dele Norges kamper mellom seg.

– Dette er den beste førjulsgaven TV 2 kunne drømme om. Åtte av de ti mest sette programmene i TV 2s historie er fra håndballmesterskap. Det er blant begivenhetene som fortsatt engasjerer bredt og samler nasjonen, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2.

Kanalen har sikret seg halvparten av mesterskapet som spilles i Østerrike, Sveits og Ungarn.

Seerne vinner

Sportssjef i Viaplay, Kristian Oma, mener TV-seerne er vinner av avtalen som nå foreligger.

– Vi er stolte arvtakere av en rik mesterskapstradisjon, som flere husker ble forvaltet ypperlig av TV 2 tidligere, og som jeg mener vi har bidratt til å løfte ytterligere gjennom de siste sju-åtte årene. Nå som vi skal dele et mesterskap, tror vi derfor seerne kommer til å få det beste fra to verdener, sier han.

TV 2 innleder EM med å sende åpningskampen til Norge mot Slovenia torsdag 28. november. Deretter skal det påfølgende oppgjøret mot Østerrike gå på TV 3.

I alt skal TV 2 vise opptil fem av Norges kamper, inkludert en potensiell semifinale. TV 3 har opptil fire kamper med Norge, inkludert en potensiell finale.

Tradisjoner

Håndballforbunds generalsekretær Erik Langerud er fornøyd med avtalen.

– Mesterskapene gikk i mange år på TV 2, før Viaplay tok over. Norsk håndball har opplevd mange store øyeblikk med begge rettighetshaverne, og vi i NHF har hatt et godt sportslig samarbeid med både TV 2 og Viaplay. Vi ser bare positivt på at de to skal dele på sendingene, sier han.

Årets EM er tidenes største for kvinner med hele 24 deltakende nasjoner.

Mesterskapet spilles fra 28. november til 15. desember.

Thorir Hergeirsson avslutter sin karriere som landslagssjef.