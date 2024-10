Lyn-rekruttene rykket opp med storseier på Manglerud

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

MANGLERUD (Dagsavisen): Etter at Holmlia snudde til seier og utsatte Lyn-rekruttenes opprykksfest med en uke forrige runde, var oppgaven enkel i siste serierunde. Med seier ville Lyn 2 rykke opp uansett hva Holmlia gjorde, og på Manglerud kunstgress var det aldri noe snakk om den saken.

Lyn-rekruttene stilte med mye av det samme laget som de har mønstret nå på høsten, med et godt innslag fra A-laget i jakten på opprykket. Allerede etter to minutter kom det førte målet for gjestene, da ballen ble spilt ut på kant og inn i boks, der Mame Alassane Niang kom stormende og bredsidet inn 0-1.

Etter et stormløp fra Lyn-rekruttene i åpningsminuttene, fulgte også den andre scoringen på bare fem minutter senere. Den kom etter et innlegg og litt klabb og babb, før ballen falt ned til Brage Hylen som kunne sette den inn fra like utenfor straffefeltet på en slags volley.

Lyn scora fire på 20

Dermed var tonen satt, og opprykkskampen mer eller mindre avgjort, før det var spilt ti minutter på Manglerud. Hjemmelaget hadde fint lite å spille for, og hadde også hovedtreneren i Spania på golf-ferie, og med heltente Lyn-spillere som jaktet opprykk var det egentlig lite snakk om den saken.

Etter halvspilt første omgang kom det to nye mål for Lyn-rekruttene på to minutter. Først var det Mame Niang igjen som ble spilt igjennom og satte ballen helt nede i stolperoten til 3-0, og minuttet senere skjedde omtrent akkurat det samme igjen.

Denne gang var det Brage Hylen som brøt gjennom Manglerud Star-forsvaret og kom seg alene med keeper. Han sendte ballen i akkurat samme hjørnet, men denne gang traff ballen stolpen og spratt ut, der Adrian Berntsen sto klar til å bredside inn 4-0 til Lyn før omgangen var halvspilt.

Mame Alassane Niang triller inn 3-1-målet for Lyn helt ytterst ved stolperoten. (Pål Karstensen)

Trøste-redusering for Manglerud

Ti minutter før pause satt nummer fem, og denne gang kom det på corner. Lyn-rekruttene kom seg til dødlinja og fikk lagt inn. Den ble blokkert ut til corner, som ble svingt inn på første stolpe. Der møtte Aki Thomas Hammervold ballen og stusset den egentlig rett opp i lufta, og i duell med flere spillere klarte Lyn-kaptein Jonas Skulstad å få kranglet ballen over linja. Dermed 5-0 til Lyn 2.

Tre minutter før pause kom det nok et Lyn-mål, og denne gang fra slegga til Håvard Meinseth. Backen hadde vært frisk hele kampen, og skapt mange sjanser fra sin kant, og like før pause fikk han ladet skuddfoten og smelt inn 6-0. På overtid fikk målsniken Kjell Rune Sellin satt inn en redusering for vertene, slik at den første omgangen endte med 6-1 til Lyn-rekruttene.

Mame Niang løfter Aki Thomas Hammervold Fackrell i lufta etter sistnevntes scoring før pause (Pål Karstensen)

Manglerud Star-keeper Bwija Aaron Nzigo blir såpass presset at han ikke klarer å holde ute en Lyn-scoring på corner (Pål Karstensen)

Lyn cruiset inn opprykket

Lyn-rekruttene gjorde en haug med bytter i pausen, da blant annet Adrian Berntsen og Mame Alassane Niang gikk av. Blant dem som kom inn var Henrik Wroll-Evensen. Han kom til den første muligheten etter pausen, da han fikk ballen omtrent på 16 meter, før han skjøt via et Manglerud-bein og i stolpen og ut.

Fem-seks minutter senere fikk samme mann muligheten igjen på en retur fra keeper, som først gjorde en god redning på skuddet til Magnus Lopez fra en 18 meters hold. Manglerud-keeper Bwija Aaron Nzigo kom seg opp og reddet skuddet fra Wroll-Evensen med en fin beinparade.

Med 6-1 til pause var jo kampen langt på vei avgjort, og med alle byttene Lyn gjorde, skjedde det langt mindre etter hvilen. Sju minutter før slutt fikk imidlertid Håkon Myhre snudd opp og skutt inne i Manglerud-boksen, og sendte med det Lyn 2 opp i 7-1. Først da begynte Lyn-fansen å synge at de hadde blitt seriemester. På overtid sikret Magnus Lopez 8-1.

Håkon Myhre setter inn 7-1 (Pål Karstensen)

