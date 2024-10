Botheim feiret seriegull med Haaland: – Vet at det alltid blir et rabalder

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det forteller Botheim i et intervju med Aftonbladet.

– Erling syntes det var veldig kult å se svensk fotball, spesielt her i Malmö. Han fortalte meg at han hadde kjøpt 50 Botheim-drakter, sier spissen.

Mandagens kamp mellom Malmö og IFK Göteborg endte 2-1 til vertene etter scoringer av Taha Abdi Ali og Hugo Bolin. Det gjorde Botheim til seriemester i Allsvenskan.

– Dette er helt utrolig. Det var heftig med supporterne som kommer ut på banen etter kampslutt. Det var krefter i sving. Denne sesongen har vært fantastisk med seriegull og cupgull. Det må være min beste, sa Botheim til Max etter kampen.

På tribunen satt Haaland og far Alfie. Manchester City-spissen var blant de nominerte til den gjeve Gullballen, men nordmannen dukket ikke opp i Paris. I stedet tok han del i feiringen av Botheim og Malmös ligatittel.

– Han er en superstjerne, så man vet at det alltid blir et rabalder rundt ham. Jeg synes det er fantastisk at han ville komme og se kampen, sa Botheim.

Colin Rösler, Lasse Berg Johnsen, Oliver Berg og Botheim var alle med i Malmös startoppstilling mot IFK. Berg gikk av ved pause, mens Botheim ble bytte ut sent i kampen. Berg Johnsen og Rösler fullførte oppgjøret.

