Ærlig Alcaraz om pengepotten i Saudi-turnering: – En god motivasjon

Uttalelsene til Alcaraz kom på en pressekonferanse foran ATP1000-turneringen i Paris denne uken.

– Hvis jeg sier at jeg dro dit bare for å ha det gøy, og at jeg ikke tenkte noe på pengene, så lyver jeg. Det er åpenbart at hvert eneste menneske jobber for å tjene penger. Det er det livet handler om, slo spanjolen fast.

I slutten av forrige uke slo verdensener Jannik Sinner fast at han ikke deltok i den pengestinne turneringen på grunn av premien. Seks millioner dollar, noe som tilsvarer 65,55 millioner norske kroner, ble gitt til italieneren for mindre enn en ukes arbeid i Riyadh. Det er den største enkeltpremien noensinne innen tennissporten.

– Det er selvfølgelig en fin premie, men jeg deltok fordi de seks beste spillerne i verden var der. Jeg spiller ikke for penger. Det er enkelt, sa italieneren.

Alcaraz innrømmer på sin side at pengepremien motiverte ham til å godta invitasjonen fra arrangøren.

– Jeg elsker å spille tennis, og store deler av tiden tenker jeg ikke på penger i det hele tatt. Man må likevel være realistisk. I Saudi-Arabia hadde de den største pengepremien i historien, så det var en god motivasjon. Hvert fall for meg.

Denne uken er både Sinner og Alcaraz i aksjon i Masters-turneringen i Paris.