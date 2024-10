Rosenborg slo Bodø/Glimt i overtidsdrama og satte fyr på gullkampen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sølvplasserte Brann hadde lagt press på seiersvante Glimt foran mandagens vriene hjemmeoppgave. Kun to poeng skilte topplagene i Eliteserien før kampstart.

Lenge så Glimt ut til å øke til tre poeng, men på overtid fikset Noah Sahsah 3-2 til gjestene og påførte Glimt en lei smell.

Tapet på Aspmyra betyr at avstanden mellom de gule og Brann fortsatt er den samme, hvilket for Glimt innebærer at bergensklubben er ubehagelig nær når fire kamper gjenstår.

I neste runde skal Glimt ut i en vrien kamp mot Molde. Brann møter nedrykkstruede Odd på bortebane.

Raske scoringer

Det ble en tett og jevn mandagskamp i Bodø, der både hjemmelaget og gjestene slo tilbake etter å ha ligget under hver sin gang.

Rosenborg var første lag i målprotokollen da Edvard Tagseth fikk drømmetreff fra distanse ni minutter før pause. Ballen snek seg inn ved lengste stolpe.

Glimt brukte samtidig bare fire minutter på å reise seg etter smellen. Da måtte RBK-keeper Sander Tangvik gi retur på en avslutning fra Sondre Brunstad Fet, og der dukket Fredrik Bjørkan opp på rett sted.

Etter balanse i regnskapet ved pause kom det to nye raske scoringer tidlig i annen omgang.

Kun fem minutter var spilt da Philip Zinckernagel satte inn sitt tredje ligamål for sesongen etter å ha fått ballen av Brunstad Fet. Den scoringen skapte nok en viss to blant Glimt-fansen.'

Kjempesjanse

Hvilepulsen skulle imidlertid ikke vare lenge. Adrian Pereira gjorde en aldeles strålende prestasjon da han kombinerte med Moustafa Zeidan og lurte seg inn bak Glimt-forsvaret etter 56 minutter. Avslutningen var klinisk. 2-2.

Etter utlikningen fortsatte Glimt å presse på. Jens Petter Hauge misset en kjempemulighet da han fikk et strålende innlegg fra Philip Zinckernagel. Alene på fem meter ved bakre stolpe kunne kantspilleren avsluttet på første berøring, men valgte å ta en berøring. Det ga RBK-keeper Tangvik muligheten til å avverge.

Bortelagets sisteskanse gjorde en rekke gode inngripener også mandag.

– 21-åringen i Rosenborg-målet har vist sin klasse, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Mot slutten hadde begge lag sjanser og på overtid satte Noah Sahsah inn seiersmålet. På overtid trodde Glimt de hadde utliknet, men igjen leverte Tangvik en voldsom redning.

I forkant ville Glimt ha straffe, men hjemmelaget fikk ikke gehør av dommeren.

– Den er det fullt mulig å blåse på, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Den sterke borteseieren betyr at RBK er med i medaljekampen.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 26

Bodø/Glimt – Rosenborg 2-3 (1-1)

Aspmyra

Mål: 0-1 Edvard Tagseth (36), 1-1 Fredrik Bjørkan (40), 2-1 Philip Zinckernagel (50), 2-2 Adrian Pereira (56), 2-3 Noah Sahsah (90).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier.

Gult kort: Tomás Nemcík, Sander Tangvik, Ulrik Yttergård Jenssen, Marius Broholm, Rosenborg.

Lagene:

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Fredrik Sjøvold (Brice Wembangomo fra 57.), Odin Bjørtuft, Jostein Gundersen, Fredrik Bjørkan – Håkon Evjen (Ulrik Saltnes fra 45.), Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet – Isak Määttä (Sondre Sørli fra 64.), Philip Zinckernagel, Jens Petter Hauge.

Rosenborg (3-2-3-2): Sander Tangvik – Erlend Dahl Reitan, Mikkel Konradsen Ceide, Tomás Nemcík – Adrian Pereira (Jesper Reitan-Sunde fra 83.), Ulrik Yttergård Jenssen – Moustafa Zeidan (Ole Sæter fra 83.), Edvard Tagseth, Sverre Nypan – Marius Broholm (Luka Racic fra 90.), Emil Konradsen Ceide (Noah Sahsah fra 66.).

---