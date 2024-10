Magnus Aglen valgt til ny styreleder i Våg Håndballklubb – skal lede Vipers-satsing

Det ble klart på mandagens ekstraordinære årsmøte i klubben.

Det øvrige styret består av Mari Helland Frøysnes, Ole Lunde Borgersen, Ida Andersen, Trond Ånensen, Rune Klausen og Lars Berge Andersen, melder Fedrelandsvennen.

Styreleder Aglen er fra før daglig leder i Vipers Kristiansand. Den stillingen går han nå ut av.

– Det har med oppgavene som skal løses på styrebordet. Å sikre en god klubbdrift. Jeg gleder meg. Jeg tar over etter en kommunikator som er flink til å snakke med pressen. Jeg håper jeg også klarer det, sier Aglen til lokalavisen.

For et par uker siden sto daværende styreleder Peter Gitmark foran pressen med beskjeden om at den hardtsatsende håndballklubben trengte 25 millioner kroner på tre dager for ikke å gå konkurs.

Fem dager senere kom konkursmeldingen, men dagen etter ble det klart at klubben likevel fortsetter med en gruppe aksjonærer som vil garantere for driften. Den gruppen frontes av Morten Jørgensen, som tidligere har vært tungt inne i Vipers.

Selskapet Vipers Topphåndball AS er som følge av grepene som er tatt slått konkurs. Det er Våg Håndballklubb som nå har fått tilbakeført klubblisensen og som skal stå for den sportslige satsingen.

Gitmark skal ha vært ønsket videre i rollen som styreleder, men fortalte sist uke at han ikke ønsket å fortsette. Han skal bruke mer tid på sin jobb som PR-rådgiver og med familien.

