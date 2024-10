Med landslagsspillere som lagnavn: – Det er gøy!

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg skal spille på Graham, og du skal på Hegeberg!

Stemningen i foajeen i Greihallen søndag formiddag er spent. Jentene som skal være med på ekstraregningene i regi av NFF Oslo, er forventningsfulle. Første trening for de rundt 50 jentene i Greihallen var for to helger siden, og igjennom høsten og vinteren skal de møtes på 14 treninger.

I Greihallen er jentene delt inn i Graham, Hegerberg, Reiten og Engen, og etter en tur i garderoben er fotballskoene snørt og leggskinnene på. Inne i hallen finner jentene sin gruppe hvor to trenere fra Grei møter dem.

– Fint å se så mange jenter

Julian (17) og Embrik (18) har ansvar for de 15 jentene på Graham. De er ungdomstrenere i klubben og synes det er gøy å være med å trene jentene.

– Det er fint å se så mange jenter møte opp på dette, og det er gøy å trene dem. De har lyst til å spille, og så er de mye roligere å trene enn G13-laget jeg vanligvis trener, sier Julian.

Ekstratreningene til NFF Oslo er et tiltak for å inspirere til økt fotballglede og motivasjon for jenter og gutter født i 2013 og 2014 i klubbene i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner, Søndre Nordstrand, Østensjø, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene.

Tiltaket eies og organiseres av NFF Oslo med bistand fra Grorud IL, SF Grei, Vålerenga fotball og KFUM-Kameratene Oslo. Hos Grei og hos KFUM kameratene er det egne jentegrupper.

Jentene som møtes i Greihallen denne søndagen kommer fra Årvoll, Grei, Hasle-Løren og Høybråten-Stovner, og ikke bare blir jentene kjent med nye jenter fra naboklubbene. Målet med treningene er også å legge til rette for bedre samarbeid og erfaringsutveksling mellom klubbene, foreldre og trenere.

Stifter nye bekjentskaper

Etter halvannen time har jentene hatt ulike pasningsøvelser, ført ballen gjennom kjegler og spilt flere kamper. Til slutt samler trenerne jentene for en oppsummering før det er high fives og ha det bra.

Thea, Sophie og Signe er slitne, men glade etter fullført trening.

– Det er gøy med andre trenere og å spille fotball. Og så var oppvarmingen annerledes, men på en bra måte, forteller Sophie.

De forteller at de har blitt litt kjent med spillere fra et annet lag, og at de har lært noen nye finter. De gleder seg til treningene neste uke.

– Det gøyeste var å spille kamper, og vi vant også, forteller Thea.

