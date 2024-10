Frigg-treneren gir seg etter femten år på feltet: - En tid for alt

NORDSTRAND KUNSTGRESS (Dagsavisen): Etter at Ulrik Ferrer satte inn Friggs fjerde mål ni minutter på overtid og det ble håndgemeng blant ledere og spillere etter kampslutt, forlot Magnus Aadland arenaen uten å ta turen innom egen garderobe. 4-2 seieren borte over Nordstrand var et perfekt punktum for sesongen.

Men 42-åringen måtte haste avgårde for å hente et av sine tre barn.

Spillermøte mandag

Når Dagsavisen fanger han opp på telefon litt senere, bekrefter han nyheten han skal ta på et spillermøte mandag:

– Ja, det er en tid for alt. Som trebarnsfar trenger jeg mer fritid på kveldene. Så dette var min siste kamp som A-lags-trener, sier han.

Kapteinsteamet og styreleder er informert, men ikke resten av spillergruppa.

– Jeg fikk en liten tåre i øyekroken da han fortalte det, sier toppscorer Ulrik Ferrer til Dagsavisen etter det historiske dramaet av en fotballkamp der både spiller på banen, spiller på innbytterbenken og materialforvalter (!) fikk røde kort i tumultene som oppsto etter en kamp som inneholdt seks scoringer.

Scorer mest

Nordstrand kunne rykke opp med seier, i stedet ble det sesongens første tap på hjemmebane. Nordstrand visste at Frigg kunne bli en mine, Frigg er det mestscorende laget i avdelingen.

Og det er i hvert fall Magnus Aadland stolt over. Han forlater ikke Frigg ennå, men går inn i en rolle som sportslig leder for å gi støtte til det kommende trenerteamet.

– Det er ikke tradisjon i Frigg å hente trenere utenfra, så det blir en intern løsning. Så må jeg se på min egen rolle. Jeg har også lyst til å være på feltet, men skal jeg få til det må det nødvendig bli i en klubb på høyere nivå som trener på dagtid, sier Aadland til Dagsavisen.

– Dette er jo det yrket jeg kan, sier han og sier hån er i dialog med noen klubber om en mulig rolle i et trenerteam.

Stian Barane jublet på seg rødt kort etter sin 3-1-scoring for Frigg mot Nordstrand (Pål Karstensen)

Feiring ga rødt kort

Om søndagens kamp beklaget han at det ble så mye tumulter etter at Frigg avgjorde kampen etter pause. Det eksploderte da Stian Barane feiret sin andre scoring foran benken til Nordstrand.

– Slikt skal jo ikke skje. Det er helt unødvendig, men vi får sette det på kontoen for høyst spenningsnivå, sier han.

Nordstrand-trener Markus Cham istemmer:

– Det kommer noen dårlige reaksjoner under og etter kamp jeg ikke er stolt av. Det er sterke følelser involvert, og det kommer noen kort som ikke burde ha vært. Det er ikke noe vi kan være bekjent av, da du bør klare å kontrollere deg selv og ikke la deg påvirke. Man forstår det jo, men det er ikke godt nok, sier han til Dagsavisen.

Aadland peker på kampens utvikling:

- Det var lenge en veldig frustrerende kamp for oss fordi Nordstrand var flinke til å stykke opp spillet vårt. Den første scoringen vår rett før pause er jo første angrep i kampen der vi får satt opp flere enn fem pasninger, sier han.

– Dere vinner etter en fantastisk avslutning av sesongen med 33 mål på de fem siste kampene?

– Ja, vi skal være et målscorende lag. Søndagens mål var å komme opp i 90 scoringer og vi havnet bare ett mål unna. Det får jeg si er godkjent, sier Friggs avtroppende leder, men påtroppende sportslig leder, Magnus Aadland.

Frigg-spillerne med Ulrik Ferrer øverst jubler for scoring i kampen mot Nordstrand (Pål Karstensen)

Ferrer ble toppscorer

Ulrik Ferrer scoret det siste målet ni minutter på overtid og endte som avdelingens toppscorer med sine 35 mål.

- Det er jo derfor jeg er i Frigg, det er morsomt å score alle disse målene. Vi var veldig på foran denne kampen, omtrent som foran Lyn-matchen for noen år siden. Men det ble født, jeg har sjelden vært så sliten før.

- Men du vant den siste løpsduellen ni minutter på overtid?

- Jeg visste jeg hadde større fart enn han Nordstrand-spilleren, gliser Ferrer, sittende på gulvet i gangen utenfor garderoben.

---

FAKTA

Friggs fram siste seriekamper:

Nordstrand 4-2, Åskollen 13-0, Gamle Oslo 5-2, Ullern 8-0, Bærum 3–3.

Lagen endte på 3. plass på tabellen med 55 poeng og 89–42 i målforskjell.

---