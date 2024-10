Stjernesund i pallkampen i Sölden – Suverene Shiffrin i ledelsen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Shiffrin hadde startnummer 1 i verdenscupåpningen og satte standarden med tiden 1.05.82. Det holdt til ledelse etter 1. omgang.

Alice Robinson hadde startnummer 2 og blir sett på som Shiffrins kanskje sterkeste utfordrer i Sölden. 22-åringen fra New Zealand endte 22 hundredeler bak den amerikanske skidronningen på 2.-plass før finaleomgangen.

Stjernesund var neste på startlisten og åpnet sterkt. I likhet med Robinson lå den norske alpinisten foran Shiffrin på toppen, men tapte tid nedover bakken. 27-åringen endte 69 hundredeler bak, som holdt til 4.-plass etter at 20 deltakere, deriblant de antatt beste, hadde kommet i mål.

– Ble litt avventende

Opp til italienske Federica Brignone på 3.-plass skiller det bare 29 hundredeler. Det blir mulig å ta igjen i 2. omgang, etter at Stjernesund fikk kjent litt på forholdene i østerrikske Sölden.

– Det var en veldig god følelse på toppen og inn i henget. Jeg merket at hvis man kom litt for rett på, så forsvant ytterskien litt, så jeg ble litt avventende og ga bort for mye tid. Utenom det er jeg veldig fornøyd, sa Stjernesund til VGTV om egen 1. omgang.

På plassen bak ligger Marta Bassino fra Italia, som også er med i kampen om pallplassene, 21 hundredeler bak Stjernesund.

Lara Gut-Behrami, som vant verdenscupen i storslalåm sist sesong, var oppført med startnummer 4, men satte ikke utfor bakken i Sölden. Sveitseren følte seg ikke 100 prosent før rennet.

– Litt irriterende

Mina Fürst Holtmann hadde startnummer 11 og endte 1.86 bak Shiffrin. 29-åringen åpnet også godt, men mistet mye tid etter en feil omtrent halvveis i sitt løp.

– Jeg kom litt ut av rytmen, men jeg tenker ikke så mye på selve feilen. Litt utover der hvor jeg må slippe på, så tør jeg ikke helt og da taper jeg ganske mye utover flaten. Det er litt irriterende, for jeg vet hvor viktig det er, sa Holtmann.

Hun tror forholdene gjorde det vanskelig for de med senere startnummer.

– Det var ikke så veldig oppkjørt da jeg kom, men det kommer til å bli det. Snøen er litt myk. Det kan nok være at de som kommer bak taper mer og mer på grunn av forholdene, sa Holtmann.

Kristin Lysdahl og Marte Monsen deltok også for Norge, men ingen av dem klarte å kvalifisere seg til finaleomgangen. Lysdahl endte like utenfor topp 30 med 33.-plass, mens Monsen kjørte ut.













(©NTB)