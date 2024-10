PSG beordret til å betale Mbappé gigantsum – klubben sier blankt nei

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er det franske nyhetsbyrået AFP som viser til informasjonen fra LFP. Det er ankekomiteen i ligaen som har behandlet saken.

Flere franske medier, deriblant AFP og RMC, har fått tilsendt uttalelser fra kilder i PSG-leiren fredag. Der fremgår det at klubben nekter å følge ordren, og at pengene ikke vil bli utbetalt ennå.

Le Parisien siterer en pressemelding fra den franske storklubben. Der fremgår det at klubben vil sende saken videre til det som beskrives som «kompetente rettsinstanser».

– I henhold til loven og sannheten har spilleren gjort klare og gjentatte offentlige og private forpliktelser som klubben ber ham om å respektere i lys av hans sju år i Paris, sier en ikke navngitt talsperson for PSG, ifølge avisen.

Signeringsbonus

– Klubben håper at det som er sagt vil bli respektert, vel vitende om at hvis spilleren bestemmer seg for å forfølge denne tvisten, vil klubben bli tvunget til å få ham dømt av de kompetente domstolene, heter det videre.

Dermed tyder mye på at saken vil fortsette i arbeidsretten.

– Dette er et spørsmål om god tro, ærlighet og å opprettholde verdiene og respekten, sier PSGs talsperson.

Pengene, i alt 55 millioner euro, stammer fra ubetalt lønn og bonuser til spissen. Mer spesifikt dreier seg om en signeringsbonus som han forventet å motta i februar, samt lønn for de siste tre siste månedene i klubben.

Lang tvist

Mbappé har krevd å få de nærmere 650 millionene utbetalt, mens PSG-ledelsen mener Real Madrid-stjernen gikk med på å si fra seg den aktuelle summen i august 2023. Da returnerte han til laget etter at han tidligere på sommeren i realiteten ble fryst ut da han nektet å signere ny kontrakt.

De to partenes advokater skal ha møttes nylig etter at Mbappé, som gikk til Real i sommer, hadde sendt saken sin til den franske ligaens juridiske komité.

Ligaen la deretter fram et forslag at den kunne fungere som en meklingsinstans. Nå er en kjennelse klar.

Mbappés kontrakt med PSG gikk ut i slutten av juni, og i etterkant signerte han gratis for Real. PSG-toppene skal ha vært svært frustrerte over ikke å få en overgangssum for stjernespilleren.

I Madrid har Mbappé startet sesongen godt med åtte scoringer på 13 kamper.

