Medier: PSG holder tilbake lønn og kjempebonus for Mbappé

Ifølge nyhetsbyrået AFP og avisen L’Équipe har ikke Mbappé fått utbetalt lønn for april. Dessuten blir en bonus på om lag 900 millioner kroner holdt tilbake for spissen som er ferdig i klubben til sommeren.

Både AFP og L'Équipe siterer anonyme kilder i prosessen som nå pågår. En kilde sier til AFP at de forventer at situasjonen løser seg.

Verken PSG eller Mbappés representanter har besvart medienes henvendelser.

Mbappé gjorde det i fjor sommer klart at han ikke aktet å forlenge kontrakten med hovedstadsklubben. Det førte til at han ble fryst ut i oppkjøringen til sesongen. Ifølge AFP måtte Mbappé si fra seg deler av bonusen for å få innpass i laget igjen.

Det virker ikke alle å være enige om. Mbappé skal ha blitt lovet en bonus på 1,7 milliarder kroner over to år da han signerte ny avtale sommeren 2022.