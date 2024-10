Ny avtale overrasket Braathen: – Håper de har fått rettighetene de fortjener

Torsdag ble det kjent at de norske landslagsalpinistene og forbundet har funnet en løsning. I lang tid var partene uenige om bilderettigheter og grenens såkalt «kommersielle manual».

– Jeg har ikke fått dette med meg, for jeg har ikke snakket med noen av mine forrige lagkamerater om dette i det hele tatt. Jeg blir tatt litt på senga av denne nyheten, sier Braathen til NTB foran helgens verdenscupåpning i Sölden.

På samme tid i fjor kalte han inn til pressekonferanse og meldte at han var ferdig som toppalpinist. En av hovedårsakene var striden med skiforbundet. Fem måneder senere varslet Braathen sitt comeback, men denne gangen for Brasil.

– Kunne du nå ha vært på det norske laget i lys av den nye avtalen?

– Nei, jeg kunne ikke det. Det tok fem år. Jeg er et menneske som tror at ting skjer for en grunn, og endring er tøft. Til sjuende og sist er jeg veldig fornøyd med å stå her i dag. Jeg føler jeg får være meg selv og stå på ski.

Braathen legger til dette om den siste utviklingen i den norske leiren:

– Så lenge de er glade over enigheten de har kommet til, er jeg glad. Det er det eneste som betyr noe. Jeg håper de har fått de rettighetene de fortjener, sier han og fortsetter:

– Skiforbundet finnes på grunn av utøverne som klarer å praktisere sporten. Det er ikke utøverne som er til for forbundet.

Søndag står Braathen på startstreken i storslalåm. Det skjer etter at de 30 beste har kjørt.