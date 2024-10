Formsterk Wood sendte Forest til 5.-plass i Premier League: – En kunst

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det sender Forest opp på 5.-plass i Premier League, fem poeng bak serieleder Liverpool. På de første ni kampene har det bare blitt ett tap for klubben som returnerte til øverste nivå i engelsk fotball i 2022.

Kaptein Ryan Yates traff perfekt da han etter et drøyt kvarter sendte gjestene i ledelsen. Det tok imidlertid ikke lang tid før Jamie Vardy sørget for balanse i regnskapet. Den engelske ringreven viste gnistrende målinstinkt da han ekspederte et innlegg fra Harry Winks i nettmaskene. Veteranen har nå scoret mot 28 av de 32 lagene han har møtt som Premier League-spiller.

– Det er et enormt angrep fra Leicester. Ingen i verden er bedre enn Jamie Vardy på akkurat det der, slo Viaplays kommentator Eivind Bisgaard Sundet fast.

Kort tid etter hvilen vendte Wood instinktivt rundt da han fikk ballen fra Elliot Anderson, og spissen hamret inn 2-1.

– Det er bare en spiss i form som får til det der. Det er en kunst å få den så presist og hardt på mål, sa Viaplay-kommentator Sundet.

Etter 55 minutter skjøt Callum Hudson-Odoi i stolpen. Kort tid senere utnyttet Wood en feil fra Wout Faes, og spissen scoret 3-1 med sin andre nettkjenning for kvelden. Kun Erling Braut Haaland (18) har scoret flere mål i åpent spill enn Wood (17) siden Nuno Espírito Santo ble ansatt som Nottingham Forest-sjef i desember i fjor.

Portugiserens mannskap er det eneste laget som både har tatt poeng fra og slått Liverpool denne høsten. I tillegg har det blant annet blitt 1-1 borte mot Chelsea.

Leicester har også fått sving på sakene etter en tung start på returen til Premier League. I forrige serierunde vendte seriemesteren fra 2016 til seier mot Southampton. Før det slo Steve Coopers lag Bournemouth på eget gress.

Les også: Crystal Palace stadig seiersløse – Wood helt i Forest-seier