Tirsdagens direkte TV-sport: Mesterligaen ruller igjen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

14.00: Snooker, åpnet nordirsk mesterskap fra Belfast. Tredje spilledag. (Eurosport N)

18.45: Fotball, mesterligaen menn, tredje runde: Monaco – Røde Sjerne fra Stade Louis II. Bortelaget, som slo ut Bodø/Glimt i kvalifiseringen, har tapt sine to første kamper. (TV2 Premium), AC Milan - Club Brugge fra San Siro. (TV2 Sport1)

19.00: Ishockey, Eliteserien menn: Frisk Asker – Lillehammer fra Varner Arena. (TV2 Sport2)

20.00: Snooker, åpnet nordirsk mesterskap fra Belfast. Tredje spilledag. Kveldsprogrammet. (Eurosport N)

21.00: Fotball, mesterligaen for menn, tredje runde: Arsenal – Shakhtar Donetsk fra Emirates stadium. Arsenal gikk på et lite sjokktap i ligaen i helgen og må reise seg her. Declan Rice og keeper David Raya (bildet) skal vise hvordan. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie: Queens Park Rangers – Coventry fra Lofthus Road. (Vsport1)

00.30: Ishockey, National Hockey League: Florida Panthers – Minnesota Wild fra Amerant Bank Arena. (Vsport1)

00.45: Ishockey, NHL: New Jersey Devils – Tampa Bay Lightning fra Prudential Center. (Vsport2)

04.15: Ishockey, NHL: Anaheim Ducks – San Jose Sharks fra Honda Center. (Vsport2)