Tidligere United-stjerne debuterer som tennisspiller på ATP-nivå

Det er BBC som melder at uruguayaneren er klar for den kommende ATP-turneringen i Montevideo, som spilles på Challenger-nivået. Det er hakket under der Casper Ruud og de aller beste spiller. I hovedstaden skal han spille double sammen med argentineren Federico Coria.

45 år gamle Forlan la fotballstøvlene på hylla i 2019. Siden har han satset på tennis, en idrett han var svært talentfull i som ungdom.

Den siste tiden har han spilt ulike Masters-turneringer i regi av Det internasjonale tennisforbundet, som oftest i klassen for spillere over 45 år.

Argentinske Coria er nummer 101 på verdensrankingen. I 2023 var han helt oppe på 49. plass.

Som fotballspiller huskes Forlan best for sine prestasjoner under VM i 2010, da han som lagkaptein ledet Uruguay til fjerdeplass. Han ble kåret til turneringens beste spiller og scoret fem mål.

Året etter var han med da Uruguay vant Copa America for første gang siden 1995. Det ble i alt 36 mål på 112 kamper i den himmelblå drakten.

På klubbnivå spilte Forlán for blant andre Manchester United fra 2002 til 2004. På sine 93 kamper for «De røde djevlene» scoret han 17 mål. Forlán fortsatte karrieren i Villareal (2004-2007), Atlético Madrid (2007-2011) og italienske Inter (2011-2012).

De siste kampene på toppnivå spilte 40-åringen for Kitchee i Hongkong.

(©NTB)