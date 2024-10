Lilleberg på isen i Tampa Bay-tap

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nordmannen pådro seg en utvisning for holding i tredje periode, og fikk totalt 13 minutter og 18 sekunder på isen.

Han var tilbake i stallen etter å ha blitt droppet i lørdagens kamp mot Ottawa Senators etter at han to dager før noterte seg for en assist i oppgjøret mot Vegas Golden Knights.

Etter første periode var stillingen 1-1 etter at Maple Leafs' William Nylander åpnet ballet, og Lightnings Nicholas Paul utlignet.

Maple Leafs stilte inn siktet for alvor i andre periode og scoret fire mål ved Auston Matthews, Nylander, Max Pacioretty og Mathhew Knies.

Lightnings andre mål kom i tredje periode i powerplay ved Brayden Point.

