Sagosen ute av landslagstroppen – disse er med til Euro Cup

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kolstad-spillerne Sander Sagosen og Magnus Abelvik Rød er ikke med i uttaket. Sagosen skadet seg i mesterligaoppgjøret mot Zagreb for en snau måned siden.

– Selv om han skulle bli skadefri og kampklar tett inn mot samling, vurderer vi det som mest fornuftig at han får lengre tid på å bygge seg opp etter skaden, slik at han står best mulig rustet i mesterskapet i januar, forklarer Wille om Sagosen.

Turneringen er mellom Danmark, Norge og Sverige, landene som skal arrangere EM i 2026 i tillegg til regjerende europamester Frankrike. Kampen mot Frankrike i Stavanger blir den siste på norsk jord før VM på hjemmebane.

I januar er det VM som arrangeres i Norge, Danmark og Kroatia.

Troppen til Wille inkluderer fire debutanter: Vetle Rønningen, André Bergsholm Kristensen, Patrick Helland Anderson og Mikkel Solheim.

---

Hele troppen:

Målvakter

Torbjørn Sittrup Bergerud (Kolstad), André Bergsholm Kristensen (Sporting CP)

Kantspillere

Sebastian Barthold (Aalborg), Kristian Bjørnsen (Aalborg), Kasper Thorsen Lien (Elverum), Alexander C. Blonz (GOG)

Linjespillere

Vetle Rønningen (Skjern), Petter Øverby (Kiel), Sondre Gjerdalen (ØIF Arendal), Thomas Solstad (Hannover-Burgdorf)

Bakspillere

Lasse I. Balstad (Fredericia), Sander A. Øverjordet (Erlangen), Patrick Helland Anderson (Elverum), Kent Robin Tønnesen (Paris Saint-Germain), William Aar (Holstebro), Tobias Grøndahl (GOG), Christian O’Sullivan (Magdeburg), Simen Ulstad Lyse (Kolstad), Mikkel Solheim (Follo).

---