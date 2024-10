Norske profiler ut mot Fifa – vil ha Saudi-samarbeid avsluttet

Tidligere i år kunngjorde Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) avtalen med Aramco som strekker seg til 2027. Partnerskapet innebærer også at oljegiganten vil være sponsor for både herrenes fotball-VM i 2026 og kvinnenes mesterskap året etter.

Manchester City-stjernen Vivianne Miedema er en av spillerne som har skrevet under på brevet. Hun er klokkeklar på at Fifa må ta grep.

– Jeg mener at vi som fotballspillere, og spesielt som kvinnefotballspillere, har et ansvar for å vise verden og neste generasjon hva som er rett, sa hun til BBC og fortsatte:

– Jeg mener at denne sponsingen ikke er riktig for det Fifa står for, men også det vi som kvinnelige fotballspillere står for.

Fifa sa til BBC at de verdsetter partnerskapet med Aramco og understreket at sponsorinntektene blir reinvestert i kvinnefotballen på alle nivåer.

– Verre enn et selvmål

Miedema er likevel alt annet inne imponert over forbundet.

– Fifa roper alltid at de vil at idretten skal være inkluderende, og de vil at fotballen skal gå foran som et godt eksempel. Vel, i så fall, sørg for at du selv følger sponsoravtaler som går foran som et godt eksempel, sa hun.

Den danske landslagsspilleren Sofie Junge Pedersen er en av arkitektene bak brevet. Hun beskriver avtalen som «verre enn et selvmål».

– Vi ønsker at Fifa skal erstatte Saudi Aramco med andre sponsorer som har verdier som er mer på linje med likestilling, menneskerettigheter og en trygg planet for alle, sa Pedersen til kanalen.

Flere nordmenn

På nettsiden der man kan underskrive brevet, er det listet opp 106 spillere som har underskrevet. Blant dem finner man norske Andrine Tomter, Sara Hørte, Emilie Bølviken, Selma Hernes, Kristin Holmen, Martine Leonards og Anja Rasmussen.

Aramco ville ikke kommentere brevet på forespørsel fra BBC.

Saudi-Arabia har de siste årene pumpet inn milliarder i idretten, både nasjonalt og internasjonalt. Det gjelder blant annet fotball, golf, tennis, motorsport og kampsport.

Over lang tid er Saudi-Arabia blitt kritisert for brudd på menneskerettighetene og vært anklaget for å drive med sportsvasking.

