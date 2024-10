Mot snuoperasjon for Vipers – melder ikke oppbud likevel

TV 2 , Dagbladet og VG er blant mediene som sitter på opplysningene.

NRK melder at det blir et pressetreff klokken 15.30.

Styreleder Peter Gitmark kunngjorde søndag kveld at klubben ville gå konkurs, men mandag morgen krevde en gruppe aksjonærer å ta over klubben og fortsette driften.

– Vi som har medvirket til å finansiere opp videre drift, krever nå å få drive klubben videre, sa Morten Jørgensen, som er spissen for gruppen, til NRK.

Fædrelandsvennen skriver at et nytt styre skal bli valgt inn med en plan for videre drift. Det velges under et ekstraordinært årsmøte.

Opprinnelig hadde Vipers satt en frist til fredag med å få inn 25 millioner kroner for å slette gjeld, samt sikre denne sesongen og neste sesong med sunn drift.

Den fristen ble utsatt til søndag kveld etter fredagens styremøte, der en ny aktør ga Vipers håp om å nå målet. Aktøren lovet 14 millioner kroner, men tilbudet viste seg å være falskt.

Det sendte klubben på leting etter nye investorer. Denne jobben klarte man ikke å lande gjennom helgen.

Les også: Vipers-avgjørelse må tas innen 15.00: – Ekstremt krevende situasjon

Les også kommentar: Europas beste klubb var et luftslott (+)