Dette står på spill i Oslofotballens avsluttende uker

Vålerenga-damene sikret sitt velfortjente seriegull søndag kveld, og skal ut i spennende mesterliga-oppgjør utover høsten. VIF-herrene kan følge opp med seriegull i Obosligaen mandag kveld etter at laget sikret opprykket hjemme mot Mjøndalen. Kåffa har vel også distansert seg seg nedrykksstriden, og ligger an til å innta VIFs gamle posisjon, men nedover i divisjonene er det fortsatt stor spenning. Slik ligger lagene i Oslofotballen an.

Eliteserien

KFUM Oslo har levert over all forventning i sin første sesong i Eliteserien, og ligger i skrivende stund på 7. plass med 34 poeng på 25 kamper. Med ti uavgjort har Ekeberg-laget spilt flest uavgjort-kamper i Eliteserien, og med en målforskjell på 30-29 er det faktisk bare Bodø/Glimt som har sluppet inn færre mål. I motsatt skala er det bare seks lag som har scoret færre, så det å bikke de jevne kampene oftere i sin favør er et forbedringspotensial.

Kåffa har fem kamper igjen i serien, i tillegg til at Johannes Moesgaards menn fortsatt kan nå finalen i cupen. Onsdag 30. oktober møter de Fredrikstad til en historisk semifinale, der det er helt åpent om laget tar seg til en sensasjonell cupfinale på Ullevaal. I serien er det Sandefjord (b), Sarpsborg (h), Strømsgodset (b), Kristiansund (h) og HamKam (b) som gjenstår, som gjør at Kåffa nå ikke lenger kan bli seriemester. Opp til Rosenborg på plassen over er det seks poeng, mens det ned til Kristiansund på plassen under er fire poeng. Flere seire på hjemmebane og en cupfinale er det Kåffa jakter.

Obosligaen

Vålerenga har rykket opp, som var det store målet denne sesongen. Slår de Egersund hjemme mandag kveld blir de også seriemestere, som vil gjøre at idrettsforeningen kan feire to seriegull på 24 timer. Noe som gir en betraktelig bedre høst for Vålerenga enn fjorårets nedrykk.

Lyn er nyopprykket også i år, og har også i år imponert alle med å ta nok et nytt nivå med storm. Med 40 poeng på de første 26 kampene, har laget forlengst nådd målet for sesongen, som var å berge plassen. Den målsettingen har blitt endret til å klare en kvalifiseringsplass, som de i skrivende stund innehar med femteplassen de ligger på. I Obosligaen er det som vanlig tett som hagl, med Raufoss og Kongsvinger på samme poengsum som Lyn på plassene bak. Opp til Egersund og Moss på plassene foran er det ett og tre poeng, og med nytt opprykk blir Lyn historiske.

Lyns resterende kampprogram er Sandnes Ulf (b), Bryne (h), Åsane (b) og Moss (h), der hjemmekampene spilles på Ekeberg og ikke Bislett.

PostNord-ligaen

I 2. divisjon er spenningen utløst for Kjelsås, Grorud og Vålerenga 2, der sistnevnte rykker ned. Med tapet for bunnrival Gjøvik-Lyn ender VIF-rekruttene trolig også sist, mens Kjelsås og Grorud kjemper om å bli nest beste Oslo-lag i avdelingen. Med én serierunde igjen har Kjelsås 45 poeng og Grorud 44 poeng, men bak dem er det også voldsomt jevnt. Både Stjørdals-Blink, Strømmen og Eidsvold kan alle gå forbi både Kjelsås og Grorud i siste runde. Fra Kjelsås på 3.plass til Ull/Kisa på 8.plass er det nemlig bare fire poeng som skiller. Kjelsås avslutter med Strømmen hjemme. Grorud har Follo borte.

Den store spenningen finner vi imidlertid på toppen av tabellen, der Skeid ligger. Vi må tilbake til runde 14, i slutten av juli, for å finne forrige gang Skeid ikke toppet tabellen, og med helgens 6-0-seier over Follo har Skeid stadig vekk det ene poenget å gå på ned til Tromsdalen. Skeid spiller siste serierunde borte mot Ull/Kisa, mens Tromsdalen møter Stjørdals-Blink hjemme, og med seier rykker Skeid opp. På grunn av Skeids gode målforskjell kan laget også rykke opp med fem måls tap, så lenge Tromsdalen spiller uavgjort. Det enkleste er nok likevel bare å vinne på Jessheim, og da blir Skeid-trener Vilde Mollestad Rislaa historisk som den første kvinnelige treneren til å trene et lag i Obosligaen.

Per-Magnus Steiring (liggende) og resten av Skeid-spillerne feirer scoring mot Follo (Pål Karstensen)

Norsk Tipping-ligaen

I 3. divisjon er det Nordstrand som har mest å spille for, med tanke på at det er det eneste av våre lag i de to avdelingene som kan rykke opp. Nordstrand tapte helgens seriefinalen borte mot Asker, og dermed er lagene helt likt på 59 poeng etter de første 25 serierundene. Nordstrand har imidlertid sju plussmål mer å gå på, hvis det skal bli aktuelt. Da må begge lagene vinne, og Asker slå Flint med sju mål mer enn det Nordstrand slår Frigg med. Frigg vant 13-0 i forrige serierunde, der Ulrik Ferrer scoret seks mål, og langt på vei sikret seg toppscorertittelen også denne sesongen.

Nordstrands opprykkskamp mot Frigg spilles på Niffen søndag kl. 12.00, mens Asker spiller borte mot Flint samme tidspunkt. Det gjør også alle de andre lagene, da alle kampene starter likt. I avdeling tre ligger Frigg på tredjeplass med 52 poeng og Gamle Oslo på fjerde med 50 poeng. Frigg kan dermed ta bronse og med det sikre seg en direkteplass til NM med minst ett poeng, på grunn av vesentlig bedre målforskjell enn Gamle Oslo.

KFUM 2, Ullern og Oppsal ender alle midt på tabellen, mens Skeid 2 har rykket ned. KFUM 2 og Ullern er på samme poengsum, mens Oppsal er to poeng bak. Så da kan de ha en liten intern kamp seg imellom for å bygge litt spenning i siste runde, der Kåffa 2 møter Sarpsborg 2. Ullern møter Gamle Oslo og Oppsal avslutter borte mot Oppsal. I avdeling fem kan Ready sikre bronsemedalje og direkteplass i NM, men møter andreplasserte Lørenskog borte i siste runde. Ready har to poeng ned til Bjørkelangen på fjerdeplass, som møter Lokomotiv Oslo i siste runde. Loket kan på sin side gå forbi Bjørkelangen med 3-0-seier, og innta fjerdeplassen om også Skjetten avgir poeng. Det kan også gi direkteplass inn i NM neste sesong.

Oliver Midtgård jubler for 4-2-scoringen som gjør at Nordstrand fortsatt har ganske god målforskjell å gå på før siste serierunde. (Pål Karstensen)

